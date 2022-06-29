وفق أسبقية الشراء.. موعد طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات كأس العالم 2022 في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) طرح تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر للبيع وفق أسبقية الشراء بداية من الأسبوع المقبل، مما سيتيح أمام المشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أضخم حدث رياضي بالعالم.

وسيجري تأكيد تذاكر أول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي لأصحابها مباشرة بعد اختيارهم لها ودفعهم قيمتها على موقع الفيفا (FIFA.com/tickets) الذي سيفتح أبوابه للمشجعين ابتداء من الثلاثاء 5 يوليو/تموز المقبل عند الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت الدوحة.

ودعا الفيفا عشاق كرة القدم إلى المسارعة بحجز مقاعدهم لحضور منافسات الحدث التاريخي، خاصة أن عدد التذاكر أصبح محدودا بعد بيع مليون و800 ألف تذكرة قبل 5 أشهر من انطلاق البطولة، مشيرا إلى أنه قد يجري وضع قوائم احتياطية لطلبات المشجعين على التذاكر في حال تجاوز الطلب العدد المتاح من تذاكر المباريات.

وشهدت المراحل السابقة من بيع التذاكر إقبالا واسعا من المشجعين في العديد من الدول في أنحاء العالم، بينها الدولة المستضيفة وكل من كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات وأميركا.

ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام المشجعين في هذه المرحلة من مبيعات تذاكر المونديال بعد أن تعرّف عشاق كرة القدم على المنتخبات الـ32 المتأهلة للبطولة، وستغلق هذه المرحلة أبوابها يوم 16 أغسطس/آب المقبل عند الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت الدوحة.

ووجّه الفيفا مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم بضرورة التخطيط الجيد للرحلة إلى قطر، وتجنب المواقع غير المصرح بها والتذاكر المزيفة.

وستتوفر تذاكر المباراة الواحدة في جميع فئات الأسعار الأربع، مع العلم أن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة فقط للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة، وبإمكان المشجع حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات وذلك وفقا لقواعد توافق المباريات، كما يحق لذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي القدرة على الحركة الحصول على التذاكر المخصصة لهم.

يشار إلى أن منافسات كأس العالم قطر 2022 سوف تنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتتواصل في 8 ملاعب مونديالية على مدى 28 يوما، وتختتم بالمباراة النهائية في ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر.