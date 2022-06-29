مقابل 75 مليون يورو.. البرازيلي رافينيا يقترب من تشلسي

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي رافينيا يقترب من الانتقال إلى تشلسي قادما من ليدز بعد الاتفاق بين الفريقين، فيما تستمر المفاوضات بين اللاعب و"البلوز" للاتفاق على البنود الشخصية في العقد.

وتضيف التقارير أن ليدز وافق على العرض الذي قدمه الفريق اللندني بقيمة نحو 75 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت أخرى.

وأشارت إلى أن القسم الأكبر من الصفقة سيدفع نقدا ومباشرة، والباقي على أقساط، وهذا المعطى كان حاسما في المفاوضات.

والمفاوضات مستمرة بين وكيل رافينيا وتشلسي للاتفاق على البنود الشخصية في العقد (الراتب والمخصصات وحقوق الصور وغيرها).

ورفض ليدز عرضا من أرسنال لأنه كان أقل من عرض تشلسي، فيما كان برشلونة على اتصال دائم مع ليدز ولكنه لا يستطيع مقارعة العرض المقدم من تشلسي.

يذكر أن تشلسي لا يزال يعمل على إنهاء المفاوضات مع مانشستر سيتي لضم رحيم ستيرلينغ، مع توقعات بتقديم "الفريق الأزرق" العرض قريبا جدا.