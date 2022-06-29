صور مؤلمة ومؤسفة.. أعضاء بعثة منتخب اليمن يفترشون أرضية المطار في الأردن

تصاعدت في الأوساط الإعلامية والشعبية اليمنية حملة انتقادات واسعة عقب تداول مجموعة من الصور، أول أمس الاثنين، تظهر لاعبي منتخب الناشئين يفترشون أرضية صالة مطار عمان الدولي بالأردن بانتظار رحلة العودة.

ونشر حساب "الملاعب" على فيسبوك مجموعة من الصور وعلق بالقول "صور مؤلمة ومؤسفة، أعضاء بعثة منتخب اليمن يفترشون الأرض بمطار الملكة عليا في عمان بانتظار موعد رحلتهم".

وأوضح أن "موعد الرحلة الساعة 11 ظهرا إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وتبقى البعثة هناك ترانزيت إلى 7 مساءً ثم مواصلة الرحلة إلى مطار عدن، وبعدها إلى صنعاء برا".

وعبّر صحفيون ونشطاء عن غضبهم من إهمال الطاقم الإداري بالاتحاد اليمني لكرة القدم للمنتخب، معتبرين أنها ممارسات غير مسؤولة تظهر جانب الفساد المالي والإداري في أول خطوة عقب خسارة الناشئين بتصفيات بطولة غرب آسيا.

وقال الناشط اليمني صالح الحقب -في منشور على حسابه الرسمي فيسبوك- إن المشاهد التي ظهر بها فريق الناشئين لم يحصل أن حدثت لأي فريق في العالم، وإن الأمر متعلق بسوء الإدارة "ولا دخل للأمور المالية بذلك".

من جانب آخر تساءل الصحفي ماجد الطياشي المقرب من وزير الشباب والرياضة، عن سبب مغادرة (أعضاء) الفريق الفندق في مكان إقامتهم وذهابهم للمطار قبل موعد الرحلة، وأضاف "من المسؤول عن هذا الخطأ الإداري، وما موقف اتحاد الكرة؟".

وطالب نشطاء بمحاسبة المتسببين بتأخر الفريق والانتظار في صالات المطار، وهو ما وصفه الصحفي الرياضي بشير سنان بأنه "صور تهز بلاد مش اتحاد بس أو وزارة!".

واستدعى نشطاء يمنيون حالة منتخب الناشئين خلال تتويجه بكأس غرب آسيا إثر فوزه على نظيره السعودي، وكيف تم تكريمه وتقديم الهدايا والدعم المالي، وبين حالة المنتخب عقب خروجه من بطولة غرب آسيا.