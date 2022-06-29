توظيف 12 ألف عامل مؤقت للمساعدة في توفير الإقامة لمشجعي مونديال قطر

قال سيباستيان بازين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أكور المشغلة للفنادق إن الشركة ستوظف 12 ألف شخص بشكل مؤقت في الخارج، لتشغيل 65 ألف غرفة خالية ضمن شقق ومنازل في قطر، وذلك كإسكان مؤقت للمشجعين خلال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأوضح بازين لرويترز أن "65 ألف غرفة تشبه افتتاح 600 فندق، لذا فقد التزمنا بتوظيف ما يكفي من الأشخاص لتوفير الخدمة لتلك الغرف"، مضيفا أن هناك حملة جارية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وأميركا الجنوبية لتعيين مديرات منازل وموظفي استقبال، إضافة إلى خبراء لوجستيين وغيرهم.

وأضاف أن تشغيل غرف على طراز الغرف الفندقية في المنازل والشقق سيكون تحديا لوجستيا كبيرا لشركة أكور.

وستشحن الشركة 500 حاوية من الصين مليئة بالمفروشات والأرائك والفضيات.

بدوره، قال المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عمر الجابر للصحفيين -أمس الثلاثاء- إن الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم في قطر استقبل حوالي 25 ألف حجز حتى الآن، وسيوفر أكثر من 100 ألف غرفة.

وأكد "سنكون تحت الضغط حتى تبدأ المباراة الأولى، هذا طبيعي، ونحن جاهزون".

وتأمل قطر في جذب مليون و200 ألف زائر خلال البطولة التي تستمر 28 يوما، وذلك من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وقال الجابر إن الحجز المسبق للإقامة مسألة إلزامية للجماهير الذين يخططون للمبيت في قطر خلال كأس العالم، وبدون توفر مكان للإقامة لن يتمكن معظم المشجعين من إصدار بطاقة "هيا" الإلزامية، والتي تتضاعف أهميتها باعتبارها تأشيرة دخول إلى قطر.