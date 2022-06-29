بناء ذاكرة العضلات.. كيف تصنع لاعب كرة قدم ناجحا؟

يقول الكاتب براندون كاباليتي -في مقال له بموقع "كوتش أب" (Coachup)- إن أهم الأشياء في تدريب الأطفال على الأنشطة الرياضية هو تعزيز ذاكرة العضلات.

ويوضح الكاتب أن تعلم أسلوب الركل الصحيح لن يؤدي إلى بناء لاعب كرة قدم أفضل وأكثر نضجا ينجح مع تقدم اللعبة فحسب، بل سيساعد في تقليل مخاطر الإصابة.

وأشار إلى أن مهمة المدرب هي تعليم أسلوب الركل الصحيح للاعبين الشباب. وفي حين أن هناك عددا من الطرق للقيام بذلك، فإن أفضل طريقة وأكثرها فاعلية هي العمل على تعزيز ذاكرة العضلات.

ما ذاكرة العضلات؟

ذاكرة العضلات نظرية تقول إنه بمرور الوقت يمكن للجسم أن يتعلم مهارات حركية محددة للغاية باستخدام التكرار. ويُعتقد أنه من خلال تعريض العضلات لهذا النشاط المتكرر تتطور ذاكرة العضلات طويلة المدى، وبمجرد تطورها سيتمكن الأشخاص من الانخراط بشكل غريزي في أي إجراء متكرر تم إجراؤه من دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد الواعي فيه.

كيف ترتبط ذاكرة العضلات بكرة القدم؟

صدق أو لا تصدق أن كرة القدم وذاكرة العضلات يسيران جنبا إلى جنب؛ فعندما يلتزم اللاعبون بأسلوب ركل مناسب لذاكرة العضلات لن يكون عليهم قضاء وقت طويل في التفكير في كيفية ركل الكرة، وبعد ذلك يمكن قضاء الوقت بشكل أفضل في التفكير في مهام أخرى، مثل وضع اللاعبين الآخرين، واتجاه ركل الكرة، وكيفية التحرك حول لاعبين آخرين، وما إلى ذلك، وكلها ضرورية لرياضات الشباب وكرة القدم.

نصائح للمدربين الشباب

أفضل طريقة للمساعدة في تحسين أسلوب الركل للأطفال هو إجراء تدريبات وأنشطة كرة القدم التي تركز فقط على هذه المهمة، وأكثر الأنشطة أو التمارين التي تساعد على ذلك الركل البسيط للكرة.

ويتطلب تمرين الركل من الأطفال الوقوف بعيدا عن الكرة، عادة من 4 إلى 5 خطوات، وبعيدا عن الجانب الأيسر أو الأيمن، ثم يركض الأطفال نحو الكرة ويركلونها في المرمى، وبعد أن يركل كل طفل الكرة، اجعله يكررها عدة مرات.

يسمح هذا التمرين للمدربين بمشاهدة كيفية قيام اللاعب بركل الكرة وتقديم نقد بناء حول كيفية تحسين التقنية. ومن المهم أن تتذكر أن التكرار ليس فقط هو الذي يساعد على تحسين مهارة اللاعب؛ بل تنفيذ المهمة بشكل صحيح. وإذا استمر اللاعب الشاب في ركل الكرة باستخدام أسلوب غير لائق فلن يؤدي ذلك إلا إلى تطوير عادة الفشل في الركل بشكل صحيح في المستقبل.

ابحث عما يلي عند التمرين:

التأكد من استخدام الجزء العلوي من القدم بدل إصبع القدم لتنفيذ الركلات، ويتم استخدام مشط القدم عند ركل الكرة لتمريرها.

الحفاظ على أصابع القدم للأسفل عند الركل بأعلى القدم.

الركل في منتصف الكرة، وليس من الجوانب أو القمة.

السماح للرجل التي تركل بإكمال الركل، وعدم التوقف بعد ركل الكرة.

قفل الرجل الواقفة بحيث تكون الركلة صلبة.

تحديد السرعة المناسبة للاقتراب من الكرة.

قد لا يبدو العمل مع الأطفال في رياضات الشباب لتحسين أسلوب الركل أثناء بناء ذاكرة العضلات مهمة ممتعة، ولكن إذا حافظت على موقف جيد وجعلته ممتعا، فسيستمتع الأطفال بما يفعلونه، ولن يدركوا حتى أنهم يبنون أسلوبا مناسبا ولافتا للنظر، وهذا سيكون بفضل اجتهادك كمدرب.