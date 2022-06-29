بعد رفضه دعم المثليين.. السنغالي غي "بطل" في بلاده

أصبح السنغالي إدريسا غي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان "بطلاً" في بلاده إثر رفضه المشاركة مع فريقه بمباراته الأخيرة بالدوري الفرنسي، تجنبا لظهوره بقميص يدعم المثليين كما فعلت كل الفرق في تلك الجولة.

ويقول باكاري سيسي مستشار النجم السنغالي ساديو ماني "غي ولد في السنغال ونشأ هناك وتلقى تعليمه فيها".

وتابع في حديث إعلامي "نحن نحترم كل ما يفعله الآخرون، لكننا لا نتبعهم في ثقافتهم.. يحظى غي بالدعم الكامل من جميع السنغاليين والأفارقة. في هذه الحالة، يجب ألا نهاجم اللاعب ونصفه بأي صفة.. لا يمكنه شرح هذه الخطوة. يُنظر إليه على أنه بطل في السنغال. بالطبع -بالنسبة لنا- غي بطل".

وكان نجم كريستال بالاس شيخو كوياتيه أثار الجدل عندما دعم مواطنه بعد أن وصفه بأنه "رجل حقيقي" على إنستغرام، وكتب "نحن ندعمك من كل قلوبنا أخي" ولكن المنشور حذف بعد دقائق.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استدعى غي للتحقيق معه بسبب رفضه المشاركة في مباراة مونبلييه الشهر الماضي، والتي ارتدى فيها زملاؤه قمصانًا بأرقام ملونة بألوان قوس قزح، للتنديد برهاب المثلية الجنسية.

وسافر "غي" مع زملائه في الفريق إلى مونبلييه من أجل المباراة، لكن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق برر وقتها غياب غي عن الملعب بـ "أسباب شخصية".

يذكر أن "غي" غاب للموسم الثاني على التوالي عن المباراة التي ترتدي فيها الأندية الفرنسية قمصانا بأرقام قوس قزح.