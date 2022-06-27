هل يعود رونالدو إلى بداياته بنادي سبورتينغ البرتغالي؟

قد يكون المدير الرياضي لفريق سبورتينغ البرتغالي هوغو فيانا، مستعدا لقبول فكرة عدم وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على المدى القصير، لكنه لم يغلق الباب تماما على عودة اللاعب إلى ملعب "خوسيه ألفالادي".

هناك شائعات مستمرة حول انتقالات رونالدو ولن يتغير ذلك هذا الصيف.

وسجل المهاجم، البالغ من العمر 37 عامًا، 24 هدفًا الموسم الماضي مع "الشياطين الحمر"، لكن الأمور تبدو الآن غير واضحة بالنسبة لمستقبله تحت قيادة المدير الفني الجديد إريك تن هاغ.

وبحسب ما ورد تحرك خورخي مينديز في الظل استعدادًا لخروج محتمل من أولد ترافورد، وربط رونالدو مؤخرا ببايرن وتشلسي. كما ظهر خيار ثالث أيضًا في الأفق، وهو عودة عاطفية ولكن غير مرجحة إلى "سبورتينغ".

غير أن فيانا قال "لا أعتقد أن هذا سيكون ممكنًا، ليس الآن، لكنك لا تعرف أبدا.. لديه سنة أخرى في عقده وسنرى ما سيقرره".

ظهر رونالدو لأول مرة مع نادي سبورتينغ لشبونة في 14 أغسطس/آب 2002 تحت قيادة لازلو بولوني في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد إنتر وكان عمره 17 عامًا و6 أشهر و9 أيام.

مع "الأسود"، بالكاد كان لديه الوقت للعب 31 مباراة، إذ سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة قبل أن يضمه السير أليكس فيرغسون إلى مانشستر يونايتد صيف 2003 مقابل 19 مليون يورو.

وتأهل سبورتينغ لشبونة بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد حلوله ثانيا ببطولة الدوري، وهو "إغراء" قد يبدو مثيرا بالنسبة لرونالدو، هداف البطولة عبر تاريخها.

وظهر رونالدو على الساحة الكروية بواسطة سبورتينغ، وهو تاريخ يعني الكثير للنجم البرتغالي الذي اعتاد التتويج بأهم البطولات الكروية.

وقالت والدته دولوريس العام الماضي: "يجب أن يعود".. وأضافت: "لقد قلت له بالفعل يا بني، قبل أن أموت أريد أن أراك تعود إلى سبورتينغ".

وحسب تعليقها فقد قال رونالدو "دعونا نرى".

وإذا حدثت الصفقة الحلم، لن يكون رونالدو أول لاعب يعود إلى سبورتينغ خلال السنوات الأخيرة، ويبدو أنها إستراتيجية يتبعها النادي البرتغالي.

وقال رئيس سبورتينغ برونو دي كارفالو "نعم، بلا شك، أود أن ينهي رونالدو مسيرته هنا، في بيته".

وأكد أنه "يمثل الكثير بالنسبة لنا وسيكون من الجميل أن ينهي مسيرته هنا.. إنه سفير عالمي.. يتحدث عنا دائما بشكل جيد وعن مدى ولعه بنا".

وختم "نحن نبذل جهدا كبيرا من أجل عودة بعض اللاعبين إلى النادي.. فعلنا ذلك بالفعل مع ناني (الذي قضى موسم 2014-2015 على سبيل الإعارة في سبورتينغ)، وسنرى ذلك مرات عديدة".