سحب شارة القيادة والاستغناء عنه.. جماهير الأهلي تنقلب على الشناوي بسبب أخطائه

أغضب حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي جماهير النادي بسبب أخطائه المتكررة في مباريات الفريق الأخيرة، والتي كان آخرها أمس الأحد في مباراة بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2021.

وأخطأ الشناوي خطأ ساذجا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة، عندما استلم كرة على حدود منطقة الجزاء، ثم تأخر في تشتيتها ليقطعها لاعب بيراميدز ويمررها لزميله الذي حصل على ركلة جزاء بعد إعاقته من مدافع الأهلي.

ومن حسن حظ الشناوي أن النتيجة كانت تشير لتقدم الأهلي 2-صفر، حيث تقدم رمضان صبحي من بيراميدز لتسديد ركلة الجزاء وسجلها لتصبح النتيجة 2-1، ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الكأس.

وأعاد خطأ الشناوي هذا تذكير جماهير الأهلي ببعض أخطائه المؤثرة في المباريات المهمة خلال الموسمين الأخيرين، حيث طالب بعضهم بسحب شارة القيادة منه، فيما رأى غيرهم أنه الأنسب لقيادة الفريق لكن عليه العودة إلى مستواه المعهود، ودافع آخرون عنه.

وقال الممثل المصري نبيل الحلفاوي -في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر- "يظل الشناوي هو الأنسب لقيادة فريق الأهلي حاليا، لكن الغريب أنه لم يوبَخ اليوم على ما فعله قبل نهاية المباراة".

واسترجع الناشط الرياضي محمد مرشد تصريحات مدرب الأهلي السابق مانويل جوزيه عندما قرر سحب شارة القيادة من عصام الحضري، قائلا "قذف الزجاجة في الحائط ثم قال: إنه شخص مستهتر ويلعب بأياد مرتعشة. لقد قررت سحب الشارة منه، إذا كان حسن حمدي رئيس النادي الأهلي فأنا رئيس هذا الفريق ولقد قررت"، مشيرا إلى أن تلك التصريحات كانت عام 2005 بعد تسبب الحضري في ضربة جزاء لاتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب مشجع للأهلي بكلمات غاضبة "يا ليت يتم بيعه وليس سحب الشارة فقط، عنده مشاكل شخصية ويلعب من دون تركيز منذ أشهر مع المنتخب وفي دوري أبطال أفريقيا، ويريد مغادرة النادي للاحتراف، وزعلان لأنه لم تتم الموافقة على عروض احترافه في السعودية".

وفي رأي مخالف لسابقه مدافع عن الشناوي، قال مغرد "تنتقدون الشناوي فماذا تفعل الفرق الثانية، ماذا يفعل بيراميدز في شريف، والزمالك في أبو جبل وعواد، الحمد لله على نعمة الشناوي، لولا الخطأ الأخير لأصبح من نجوم المباراة".

ورأى آخر أن حارس الأهلي تورط في الكرة التي أخطأ بها في مباراة أمس، قائلا "جائز يكون هناك قليل من التراجع في مستواه ولكن ليس لدرجة سحب الشارة منه، ولا يمكن مقارنة عقلية الشناوي ولا دوره القيادي في الملعب بالحضري وعقليته المحدودة والشارة اللي وصلته بالأقدمية فقط".

أهداف مباراة الأهلي 2-1 بيراميدز | ربع النهائي| كأس مصر ⚽️ pic.twitter.com/kQQEPUMJkX — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 27, 2022

قذف الزجاجة في الحائط ثم قال " إنه شخص مستهتر ويلعب بأياد مرتعشة لقد قررت سحب الشارة منه ، اذا كان حسن حمدي رئيس النادي الأهلي فأنا رئيس هذا الفريق ولقد قررت " مانويل جوزيه – الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٠٥ بعد تسبب الحضري في ضربة جزاء لاتحاد العاصمة الجزائري#اسحبوا_الشارة_من_الشناوي — Mohamed Youssri Morshed (@Youssri1001) June 26, 2022

يظل الشناوي هو الأنسب لقيادة فريق الأهلي حاليا. لكن الغريب أنه لم يوبخ الحارس اليوم على ما فعله قبل نهاية المباراة. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 26, 2022

ياريت يتم بيعه مش سحب الشارة بس

عندو مشاكل شخصية وبيلعب إزاي بدون تركيز من شهور مع المنتخب وفي دوري الأبطال وعايز يمشي احتراف وزعلان علشان متوفقش علي عروض احترافه للسعودية#اسحبوا_الشارة_من_الشناوي — Magdy el masri (@AnaElmasri81) June 26, 2022

وليد سليمان مزنقش الشناوي في الكورة الشناوي استلم ولف وتفكيره وقف في التحضير وفكر غلط وفي غلطه كمان في الشوط الأول وغلطة ماتش الزمالك والدوري السنة اللي فاتت كنا بنبلع ونداري علي عيوبنا وبندعم ونشجع لكن دا مش هيبقا الطبيعي احنا في مرحلة مفيهاش طبطبة انت محتاج تفوق ياشناوي pic.twitter.com/dEcR7WhaH4 — mohsen (@mohsen84613348) June 27, 2022

الشناوي بهذه الطريقة اضاع علينا 2 بطولة افريقيا(2018/2022) والدورى العام الماضي والطبطه اضاعت علينا سنوات مع اكرامي وها هى تتكرر مع الشناوي؟ https://t.co/S4TVQuVsLB — اهلاوى محب للاهلاوية (@AhlawyMhb) June 27, 2022

الشناوي اتورط ف الكورة ديه ملعوبة برة التمنتاشر و بعيدة – لأ جايز يكون فيه شوية تراجع بس مش لدرجة سحب الشارة ولا يمكن مقارنة عقلية الشناوي ولا دوره القيادي في الملعب بالحضري و عقليته المحدودة و الشارة اللي وصلته بالاقدمية فقط

#اسحبوا_الشارة_من_الشناوي — Ahmed Magdi Tawfeek (@87magdi) June 27, 2022