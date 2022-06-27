كرة قدم

سحب شارة القيادة والاستغناء عنه.. جماهير الأهلي تنقلب على الشناوي بسبب أخطائه

African Champions League final - Al Ahly SC Press Conference
أخطاء الشناوي تكررت في المباريات الأخيرة للأهلي (رويترز)
27/6/2022-|آخر تحديث: 27/6/202207:03 PM (مكة المكرمة)

أغضب حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي جماهير النادي بسبب أخطائه المتكررة في مباريات الفريق الأخيرة، والتي كان آخرها أمس الأحد في مباراة بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2021.

وأخطأ الشناوي خطأ ساذجا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع  من عمر المباراة، عندما استلم كرة على حدود منطقة الجزاء، ثم تأخر في تشتيتها ليقطعها لاعب بيراميدز ويمررها لزميله الذي حصل على ركلة جزاء بعد إعاقته من مدافع الأهلي.

ومن حسن حظ الشناوي أن النتيجة كانت تشير لتقدم الأهلي 2-صفر، حيث تقدم رمضان صبحي من بيراميدز لتسديد ركلة الجزاء وسجلها لتصبح النتيجة 2-1، ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الكأس.

وأعاد خطأ الشناوي هذا تذكير جماهير الأهلي ببعض أخطائه المؤثرة في المباريات المهمة خلال الموسمين الأخيرين، حيث طالب بعضهم بسحب شارة القيادة منه، فيما رأى غيرهم أنه الأنسب لقيادة الفريق لكن عليه العودة إلى مستواه المعهود، ودافع آخرون عنه.

وقال الممثل المصري نبيل الحلفاوي -في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر- "يظل الشناوي هو الأنسب لقيادة فريق الأهلي حاليا، لكن الغريب أنه لم يوبَخ اليوم على ما فعله قبل نهاية المباراة".

واسترجع الناشط الرياضي محمد مرشد تصريحات مدرب الأهلي السابق مانويل جوزيه عندما قرر سحب شارة القيادة من عصام الحضري، قائلا "قذف الزجاجة في الحائط ثم قال: إنه شخص مستهتر ويلعب بأياد مرتعشة. لقد قررت سحب الشارة منه، إذا كان حسن حمدي رئيس النادي الأهلي فأنا رئيس هذا الفريق ولقد قررت"، مشيرا إلى أن تلك التصريحات كانت عام 2005 بعد تسبب الحضري في ضربة جزاء لاتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب مشجع للأهلي بكلمات غاضبة "يا ليت يتم بيعه وليس سحب الشارة فقط، عنده مشاكل شخصية ويلعب من دون تركيز منذ أشهر مع المنتخب وفي دوري أبطال أفريقيا، ويريد مغادرة النادي للاحتراف، وزعلان لأنه لم تتم الموافقة على عروض احترافه في السعودية".

وفي رأي مخالف لسابقه مدافع عن الشناوي، قال مغرد "تنتقدون الشناوي فماذا تفعل الفرق الثانية، ماذا يفعل بيراميدز في شريف، والزمالك في أبو جبل وعواد، الحمد لله على نعمة الشناوي، لولا الخطأ الأخير لأصبح من نجوم المباراة".

ورأى آخر أن حارس الأهلي تورط في الكرة التي أخطأ بها في مباراة أمس، قائلا "جائز يكون هناك قليل من التراجع في مستواه ولكن ليس لدرجة سحب الشارة منه، ولا يمكن مقارنة عقلية الشناوي ولا دوره القيادي في الملعب بالحضري وعقليته المحدودة والشارة اللي وصلته بالأقدمية فقط".

 

 

 

المصدر : وكالة سند