اقبل أو ارحل.. برشلونة لن يحسّن عرضه لإبقاء ديمبلي

يريد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، حل مستقبله في أسرع وقت ممكن. وقبل 3 أيام من انتهاء عقده مع العملاق الكتالوني، سافر موسى سيسوكو وكيل اللاعب إلى برشلونة للقاء النادي واتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل الدولي الفرنسي.

ولا يزال الوضع على ما هو عليه منذ فترة طويلة، وبقي النادي الكتالوني حازما في العرض الذي قدمه ولن يضيف أي زيادة عليه.

في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، تمسك برشلونة بموقفه ولم يقدم أي عرض جديد للاعب، لا عرضا أقل أو أفضل، والآن الكرة في ملعب اللاعب والذي سيتعين عليه تقديم إجابة بعد أن أبلغه سيسوكو بنتيجة الاجتماع.

وعلى الرغم من حقيقة أن تشافي هيرنانديز كان ملتزمًا دائما بالحفاظ عليه، فإن المدرب هو الداعم الرئيسي له داخل النادي، إلا أن النادي لم يتخذ بعد خطوة لتحسين العرض المقدم في ذلك الوقت.

وبينما كان تشافي في ملعب تدريبات النادي صباح الاثنين كان ديمبلي يتفاوض مع أندية أخرى.

فتشلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ هي أكثر الفرق المهتمة بضم اللاعب وقدمت مقترحات ملموسة.

ويتقدم "البلوز" على بقية الفرق بسبب وجود المدرب الألماني توماس توخيل الذي أشرف على تدريبه في بوروسيا دورتموند وهو الآن يضغط بشدة لاستعادته.

ويريد تشافي البدء في اتخاذ قرارات حاسمة، إذ غادر لاعبون النادي بعد انتهاء عقودهم أو انتهاء صفقات إعارتهم كداني ألفيس وأداما تراوري ولوك دي يونغ، لكن القوس لا يزال مفتوحا على رحيل لاعبين وضم آخرين.