صحيفة بريطانية: ليفربول يدرس بيع صلاح هذا الصيف وريال مدريد يراقب ويترقب

زعمت صحيفة "الصن" البريطانية (THE SUN) أن ليفربول يدرس السماح للنجم المصري محمد صلاح بالرحيل عن الفريق هذا الصيف كما فعل مع زميله السابق السنغالي ساديو ماني.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النادي قد توافق على بيع النجم المصري إذا وصلهم عرض بقيمة 70 مليون يورو.

وتتابع الصحيفة أن ريال مدريد من بين الأندية التي تراقب موقف صلاح وكيف ستتطور الأمور بين الجانبين.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ مقابل 41 مليون يورو هذا الأسبوع، حيث استفاد ليفربول ماليا من النجم السنغالي الذي لم يتبق من عقده سوى عام واحد.

وبدأ نفس السيناريو في التطور مع هداف "الريدز"، الذي يمكنه الرحيل مجانا عن "أنفيلد" الصيف المقبل.

وكانت المفاوضات بين صلاح (30 عاما) و"الليفر" دخلت في مأزق منذ نحو عام بسبب طلباته المالية وفي مقدمتها أن يرتفع راتبه الأسبوعي من 232 ألف يورو إلى 465 ألفا.

ويريد ليفربول الاحتفاظ بهداف البريميرليغ في الموسم الماضي بـ31 هدفا، لكنهم لن يكسروا هيكل الرواتب لإبقائه في "أنفيلد".

ويراقب الريال التطورات وسيكون قادرا على تقديم صفقة ضخمة -على الرغم من توتر العلاقات بين صلاح ونجوم الريال بعد سجال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي- على مدى المواسم الخمسة الماضية.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب "الملكي" يعتقد أنه اقترب من ضم النجم الفرنسي كليان مبابي لكن الأخير اختار توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

وكان الريال ينتظر حتى صيف العام المقبل للحصول على خدمات صلاح مجانا، لكن موقف ليفربول الرافض للموافقة على طلبات النجم المصري أصبح أكثر تشددا، خاصة بعد أن دفع نحو 100 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي داروين نونيز (22 عاما).

كما تعاقد "الفريق الأحمر" مع الكولومبي لويس دياز (25 عاما) مقابل نحو 57 مليون يورو في يناير/كانون الثاني، بينما ضم مقابل نحو 9 ملايين يورو البرتغالي فابيو كارفالو (19 عاما) من فولهام.

ويعلم ليفربول أنه من خلال الاحتفاظ بصلاح، فإنه سيخوض مغامرة مالية ضخمة حتى لو كان هدفه تكرار محاولته لاستعادة لقبي البريميرليغ ودوري الأبطال.

لكن ملاك الفريق الأميركيين حذرون جدا بشأن الأمور المالية للنادي، وقد يقررون بيع صلاح هذا الصيف -ولكن ليس لمنافس في الدوري الممتاز- والاستفادة من الأموال التي يحصدونها من هذه الصفقة.