رئيس "يويفا" لغوارديولا وكلوب: الشكوى مقبولة من عمال يتقاضون ألف يورو شهريا

قال السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إذا لعبت الفرق عدد مباريات أقل فإن الأموال التي ستحصل عليها أقل، لذا من الأولى أن يشتكي عمال المصانع الذين يتقاضون ألف يورو شهريا.

وردا على تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وشكواهما حول كثرة عدد المباريات في الموسم الواحد، أوضح سيفرين – في مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" أن "بطولات الدوري المكونة من 18 فريقا أكثر فائدة من الأكبر عددا، وإقامة كأسين محليين عدد كبير جدا بالنسبة للبعض".

ولا يخشى سيفرين (54 عاما)، من إمكانية اتخاذ إجراء قانوني من شأنه إعادة إحياء بطولة "دوري السوبر الأوروبي" المنشقة عن مسابقات الاتحاد القاري، والتي سبق أن دعا إليها 12 من أندية الصفوة في القارة العجوز.

وتابع "أيا كان قرار المحكمة، فإنه لن يغير شيئًا.. المشروع ميت لأن لا أحد يريد المشاركة".

ويواصل عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك يوفنتوس الإيطالي السعي للانفصال عن بطولات يويفا، لكن الأندية التسعة المتمردة الأخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيان، رضخت لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية فرض عقوبات صارمة على الفرق المشاركة بدوري السوبر.

وتقرر نقل قضية إقامة دوري السوبر إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث من المتوقع أن تنظر فيها الشهر المقبل.