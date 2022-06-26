بينهم من لم يسجل أي هدف.. أسوأ المهاجمين في تاريخ برشلونة

قليلة هي الأندية التي تستطيع منافسة برشلونة في ضمه المهاجمين المهاريين والهدافين.

لكن من أفضل مهاجم؟ ومن يأتي في المرتبة الثانية؟ والأهم: من في المركز الأخير؟

فيما يأتي قائمة تضمّ 38 مهاجما لعبوا لبرشلونة هذا القرن، وقد استُثني منها اللاعبون الذين شغلوا مراكز الأجنحة البحتة، مثل عثمان ديمبلي وأردا توران، فضمّت لاعبين مهمتهم الأساسية هزّ الشباك.

كما أن الترتيب أخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، من أهمها مهارة اللاعب وأداؤه ضمن الفريق وتسجيله الأهداف الحاسمة ومساهماته في نيل الألقاب.

واللافت أن من بين هؤلاء المهاجمين الـ38 من لم يسجل أي هدف أو يلعب أي مباراة. وهذه القائمة تبدأ بالأسوأ وتنتهي بالأفضل والذي هو بلا شك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: