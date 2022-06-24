توفر شركة أنشأها 3 أصدقاء في أمستردام، لنجوم كرة القدم جميع الخدمات التي يريدونها، بدءا من الملابس والساعات الفاخرة ووصولا إلى العطلات وعروض الزواج والحفلات وما إلى ذلك.

وذكر تقرير لصحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن الشركة تعمل على تقديم خدمات فاخرة للاعبي كرة القدم، وقد تأسست على يد إيمانويل وصديقيه ميتشل وورد، حيث جاءتهم فكرة المشروع عندما زوّد الثلاثي لاعب كرة القدم التركي بلال باساجيك أوغلو بزوج نادر من الأحذية.

ويقول إيمانويل "بدأنا العمل مع بلال، وقدمنا له حذاء كان من الصعب الحصول عليه. لقد التقينا به في أمستردام وجلسنا معا واحتسينا بعض المشروبات وتجاذبنا أطراف الحديث، وقدم لنا بعض النصائح وأرانا صورة الحذاء. لقد كان يلعب في نادي فاينورد، وسرعان ما أصبح جميع اللاعبين يتابعوننا ويسألوننا عن أشياء، ومنذ ذلك الحين راودتنا فكرة تأسيس الشركة".

ويضيف ميتشل "سلمنا الحذاء لبلال، وكانت تلك أول خدمة نقدمها. لم يكن الناس في الأساس يعرفون من يقف وراء الشركة. بمجرد أن عرفوا أننا مؤسسوها، أصبح الأمر أكثر خصوصية".

إنستغرام بوابة نحو نجوم كرة القدم

ويبين التقرير أن الثلاثي أراد توسيع الشركة لتشمل خدماتها جميع مجالات إدارة نمط الحياة، ونشر كل خدماتهم على "إنستغرام" بدءا من وجهات العطلات ووصولا إلى السيارات والأفكار لتقديم العروض، وقد سألهم أحد اللاعبين عما إذا كان بإمكانهم ترتيب عرض زواجه في جنوب أفريقيا.

ويوضح الموقع أنه على الرغم من توترهم في البداية، فإن الاقتراح سار بسلاسة وكان علامة فارقة أخرى؛ حيث يقول ميتشل "لقد كان تحديًا حقا، لكننا نجحنا. ومن هناك، بدأنا في التقدم والمضي قدما في أسلوب الحياة الذي أردناه".

وتقدّم شركة الثلاثي الشاب جميع الخدمات، بدءا من التسوق الشخصي والتصميم ووصولا إلى العقارات وخدمات النقل. وفي حال أراد أحد اللاعبين التخطيط لحدث ما، مثل حفلة عيد ميلاد أو حفل زفاف، أو أراد الحصول على تذاكر يصعب الحصول عليها لحدث في مكان آخر، فيمكنه الاتصال بالشركة، ومهما كان الطلب فإنها يمكنها توفيرها لهم.

ويعطي التقرير مثالا عن ذلك عندما طلب أحد لاعبي كرة القدم شراء ساعة نادرة للغاية، لم يتمكن أحد من الحصول عليها، بسعر أقل بكثير من قيمتها السوقية القياسية؛ حيث يقول إيمانويل إن "قيمة الساعة الأصلية تبلغ 140 ألف يورو، بينما تبلغ ميزانية اللاعب 125 ألف يورو فقط، وكان يرغب في الحصول عليها في غضون أسبوع"، وتابع قائلًا "ذهبنا إلى تورينو بإيطاليا للحصول على الساعة من شخص لم نكن نعرفه حتى. لقد قمنا بتحويل الأموال قبل أن نلتقي البائع أيضا، لذلك كان الأمر بمثابة مخاطرة حقيقية".

لكن المخاطرة آتت أُكلها عندما شكرهم اللاعب بدعوتهم إلى حفلة فاخرة في الخارج، حيث يقول ميتشل "لقد أراد أن يشكرنا على إيجادنا الساعة، لذلك كان الأمر يستحق المخاطرة في النهاية".

العالم الحصري لنجوم كرة القدم

ويتابع التقرير أن الثلاثي مغرم بكرة القدم في أمستردام، لكنهم نجحوا حاليا في شق طريقهم إلى العالم الحصري لأولئك النجوم، حيث يعترف وورد أن "الأمر مختلف عما اعتادوا عليه. لقد كانوا ينفقون الكثير من المال، ويشترون الأشياء كل يوم. وخاصة الملابس".

وبعد نهاية الموسم بالكاد يتوقف الهاتف عن الرنين: حيث تنظم شركة "أمسلوكس" عطلات اللحظة الأخيرة وغيرها من أنشطة للاعبين أثناء إجازاتهم القليلة.

وأبرمت الشركة صفقات مع العديد من اللاعبين، مثل وستون ماكين لاعب نادي يوفنتوس، وجورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان، واللاعبين رايان غرافينبيرش ويوريان تيمبر. وعند سؤالهم عن سبب قيام هؤلاء اللاعبين بتكليفهم بمثل هذه الخدمات، أوضح إيمانويل أنهم "لا يملكون الوقت، وليست لديهم المعرفة، ولديهم الثقة في أنهم إذا اتصلوا بنا، فسنرتب لهم الأمر. نحن نحاول إنشاء رابط شخصي مع كل عميل. العلاقة مهمة حقًا".

ويتطلع الثلاثي إلى نجوم المستقبل لتطوير أعمالهم، ولديهم خطط كبيرة للمستقبل. حيث يقول ميتشل إن "العملاء الذين نركز عليهم أكثر من غيرهم هم المواهب الشابة، أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما فقط، لأننا نريد بناء مستقبل معهم". ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، يحلم الثلاثي بالتعامل مع لاعبين أمثال إرلينغ هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.