بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ.. ماني اللاعب الأفريقي الأعلى أجرا
24/6/2022
بعد إعلان بايرن ميونخ -أول أمس الأربعاء- التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لمدة 3 سنوات، تصدر لاعب ليفربول السابق قائمة الأفارقة الأعلى أجرا في العالم.
وذكرت تقارير أن بايرن وافق على صفقة قيمتها نحو 40 مليون يورو بما في ذلك الإضافات للحصول على خدمات اللاعب البالغ 30 عاما الذي كان لديه عام متبق في عقده مع "الريدز".
وغادر ماني ملعب آنفيلد بعد خوض 269 مباراة سجل فيها 120 هدفا في جميع المسابقات، وساعد ليفربول على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بموسم.
ونال ماني 6 ألقاب إجمالا بعد انتقاله من ساوثامبتون في يونيو/حزيران 2016، وشكل ثلاثيا هجوميا رهيبا مع محمد صلاح وروبرت فيرمينو في ليفربول.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن ماني سيتقاضى 292 ألف يورو أسبوعيا متفوقا على صلاح زميله السابق في "الليفر".
وتاليا قائمة أعلى الأفارقة أجرا بالأسبوع:
- ماني (بايرن ميونخ): 292 ألف يورو
- صلاح (ليفربول): 257 ألف يورو
- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي): 233 ألف يورو
- الغاني توماس بارتي (أرسنال): 233 ألف يورو
- الغاني أندريه آيو (السد القطري): 210 آلاف يورو
- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان): 205 آلاف يورو
- العاجي نيكولاس بيبي (أرسنال): 163 ألف يورو
- العاجي ويلفريد زاها (كريستال بالاس): 152 ألف يورو
- الغيني نابي كايتا (ليفربول): 152 ألف يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية