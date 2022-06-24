بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ.. ماني اللاعب الأفريقي الأعلى أجرا

بعد إعلان بايرن ميونخ -أول أمس الأربعاء- التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لمدة 3 سنوات، تصدر لاعب ليفربول السابق قائمة الأفارقة الأعلى أجرا في العالم.

وذكرت تقارير أن بايرن وافق على صفقة قيمتها نحو 40 مليون يورو بما في ذلك الإضافات للحصول على خدمات اللاعب البالغ 30 عاما الذي كان لديه عام متبق في عقده مع "الريدز".

وغادر ماني ملعب آنفيلد بعد خوض 269 مباراة سجل فيها 120 هدفا في جميع المسابقات، وساعد ليفربول على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بموسم.

ونال ماني 6 ألقاب إجمالا بعد انتقاله من ساوثامبتون في يونيو/حزيران 2016، وشكل ثلاثيا هجوميا رهيبا مع محمد صلاح وروبرت فيرمينو في ليفربول.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن ماني سيتقاضى 292 ألف يورو أسبوعيا متفوقا على صلاح زميله السابق في "الليفر".

وتاليا قائمة أعلى الأفارقة أجرا بالأسبوع: