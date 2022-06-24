الفيفا يحذر الاتحاد الهندي لكرة القدم

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد الهندي للعبة الشعبية الأولى في العالم بإتمام التغييرات بلوائحه وانتخاب مسؤولين جدد بحلول 15 سبتمبر/أيلول المقبل تجنبا للإيقاف.

وفي مايو/أيار الماضي، قضت أعلى محكمة في الهند بحل اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي بعد إخفاق الاتحاد بتنظيم انتخابات في الموعد المحدد وتعديل لوائحه بما يتوافق مع القوانين الرياضية الوطنية.

وبعد ذلك عينت المحكمة لجنة ثلاثية لإدارة شؤون الاتحاد وتعديل قوانينه وإجراء الانتخابات التي تأخرت 18 شهرا.

وتحظر قوانين الفيفا أي تدخل من جانب السلطات السياسية في إدارة شؤون اللعبة في الدول الأعضاء.

وعلى مدار 3 أيام كان آخرها أمس الخميس؛ زار وفد مشترك من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهند من أجل لقاء المسؤولين عن كرة القدم ومن بينهم وزير الرياضة أنوراغ ثاكور.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "خلصت اللقاءات إلى أن الخطوات المقبلة ينبغي أن تتضمن اعتماد لوائح جديدة للاتحاد الهندي تتوافق مع مبادئ الفيفا والاتحاد الآسيوي الخاصة بالحوكمة وتنظيم انتخابات لاختيار القيادة المقبلة للاتحاد.. على أن يتم كل هذا في إطار زمني يلتزم به الاتحاد الهندي".

وقال شاجي براباكاران -وهو رئيس اتحاد نيودلهي ومسؤول التطوير الإقليمي السابق للفيفا- عبر تويتر إن الاتحاد الهندي حصل على مهلة لتعديل لوائحه تنتهي في 31 يوليو/تموز المقبل؛ بينما تحدد آخر موعد لإجراء الانتخابات في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.