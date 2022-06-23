العقوبة تصل إلى 25 سنة.. محاكمة المتهمين بقتل مارادونا

ذكرت تقارير إعلامية أن أعضاء الطاقم الطبي والتمريض الذي أشرف على النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا سيخضعون للمحاكمة بتهمة القتل بسبب الإهمال.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين بأن قاضيا وافق على طلب الادعاء بعقد محاكمة علنية للمتهمين، وقد تكون المحاكمة أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.

ويبرز اسم ليوبولد لوكي، وهو طبيب مارادونا الشخصي، من بين 8 متهمين، إضافة إلى طبيبته النفسية أوجستينا كوساشوف. وحسب المحققين، فإن الطاقم الطبي لم يقدم المساعدة لمارادونا وهو في حالة من العجز وتركوه لمصيره.

ونفى جميعهم الاتهامات المنسوبة إليهم، وفي حال إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما.

وتوفى مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في منزل خاص في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك بعد أسابيع قليلة من خضوعه لجراحة في المخ.

ووفقا للمحققين، ارتكبت أخطاء فادحة خلال خضوع النجم الأرجنتيني الراحل للرعاية المنزلية.