شاهد.. الجزائري بن العمري يسجل مقصية عالمية في دورة للأحياء بالجزائر

سجل مدافع المنتخب جمال الدين بن العمري هدفا مقصيا عالميا في إحدى المباريات خلال مشاركته في دورة كروية للأحياء في الجزائر.

ونشر أحد الناشطين عبر حسابه الشخصي على موقع "تيك توك" مقطع فيديو للحظة تسجيل بن العمري الهدف الجميل بمقصية خلفية سددها من خارج منطقة جزاء المنافس، ليحتفل معه الجماهير الحاضرة ومنهم أطفال.

وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة، وأكثر من 120 ألف إعجاب وآلاف المشاركات.

وشارك الناشط مقطع فيديو آخر لبعض لقطات بن العمري في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

بدوره، أعاد الإعلامي الرياضي الجزائري سعيد فلاك نشر فيديو الهدف على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم، معلقا عليه "الهدف العالمي لجمال بن العمري خلال دورة كروية وفرحة الجمهور" ليلقى تفاعلا كبيرا من متابعيه.

وأعلن نادي الخليج السعودي أول أمس انضمام مدافع "محاربي الصحراء" إلى الفريق، في صفقة انتقال حر بعد فض ارتباطه الموسم الماضي مع نادي قطر.