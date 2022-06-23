تصنيف "فيفا" للمنتخبات.. المغرب الأول عربيا والبرازيل عالميا والسنغال أفريقيا

تقدم منتخب المغرب مركزين في قائمة التصنيف العالمي لكرة القدم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الخميس- ليحافظ على صدارة المنتخبات العربية في هذا التصنيف.

ويحتل منتخب المغرب المركز الـ 22 عالميا والأول عربيا والثاني أفريقيا، يليه منتخب تونس في المركز الثاني عربيا والـ 30 عالميا والثالث أفريقيا.

وتاليا قائمة المنتخبات العربية العشرة الأولى:

المغرب (22 عالميا) تونس (30 عالميا) مصر (40 عالميا) الجزائر (41 عالميا) قطر (45 عالميا) السعودية (53 عالميا) الإمارات (69 عالميا) العراق (70 عالميا) عمان (75 عالميا) البحرين (85 عالميا)

أما عالميا، فحافظ منتخب البرازيل "السامبا" على صدارة التصنيف العالمي، وصعد المنتخب الأرجنتيني للمركز الثالث.

وتصدر "السامبا" متفوقا على المنتخب البلجيكي، وحل المنتخب الأرجنتيني بالمركز الثالث بدلا من نظيره الفرنسي (بطل العالم) الذي تراجع للمركز الرابع بعدما فشل في تحقيق أي انتصار بالمباريات الأربع الأخيرة بدوري أمم أوروبا.

وظل المنتخب الإنجليزي خامس الترتيب، وصعد نظيره الإسباني للمركز السادس متفوقا على المنتخب الإيطالي، وقفز المنتخب الهولندي للمركز الثامن متفوقا على المنتخب البرتغالي، في حين أكمل المنتخب الدانماركي المصنفين العشر الأوائل.

وفي الوقت نفسه، خرج المنتخب المكسيكي من المصنفين العشر الأوائل، حيث تراجع 3 مراكز من الـ 9 إلى الـ 12.

وكان منتخب كازاخستان الأكثر صعودا في التصنيف حيث قفز 11 مركزا، في حين تراجع منتخب مصر -الذي احتل المركز الـ 40 عالميا- ومنتخب نيبال 8 مراكز.

وتصدر المنتخب السنغالي تصنيف المنتخبات الأفريقية، باحتلاله المركز الـ 18 عالميا، وجاء خلفه المنتخب المغربي، في حين حل بالمركز الثالث أفريقيا منتخب تونس.

وقد تصدر تصنيف قارة آسيا المنتخب الإيراني (23 عالميا) يليه منتخبا اليابان (24 عالميا) وكوريا الجنوبية (28 عالميا).