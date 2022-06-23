بالأرقام.. ماذا قدم صلاح لليفربول في 5 سنوات؟

في صيف 2023 ينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح، وسط الحديث عن أن رحيله مجانا عن الفريق بات معروضا على الطاولة؛ خاصة بعد أن رفض "الريدز" تلبية مطالبه المالية وتوقفت مفاوضات تجديد عقده.

ونشرت حسابات وصفحات مواقع التواصل الخاصة بالفريق "الأحمر" أرقام ومساهمات "الملك المصري" -الذي وقع أول عقد له مع الفريق في 22 يونيو/حزيران 2017- بالسنوات الخمس التي قضاها في "أنفيلد".

وسجل صلاح خلال سنواته الخمس 156 هدفا وصنع 63 هدفا آخر في 254 مباراة.

وفاز "مو" بقميص "الليفر" بألقاب:

الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس الاتحاد الإنجليزي.

كأس الرابطة الإنجليزية.

دوري أبطال أوروبا.

السوبر الأوروبي.

مونديال الأندية.

3 أحذية ذهبية (هداف البريميرليغ).

وفاز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم.

وفي تفاصيل تسجيل الأهداف وصناعتها بالمواسم الخمسة الماضية، يظهر: