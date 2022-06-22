"العد التنازلي لأعظم حدث على وجه الأرض".. رئيس الفيفا والذوادي يكشفان حقائق جديدة عن كأس العالم في قطر

شهد منتدى قطر الاقتصادي جلستين حواريتين حول كأس العالم 2022 في قطر، حضرهما جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، وحسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن البطولة.

حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022″، وقال فيها الذوادي "تلقينا 27 مليون طلب على تذاكر كأس العالم، وتمت الاستجابة لطلبات مليونين منهم، وسنوفر لهم خيارات سكن تلبي جميع الاحتياجات وبأسعار مقبولة".

وأضاف "المشجعون سيأتون من كل دول العالم لمشاهدة المباريات، وسيستمتعون في قطر ببطولة تقام على أرضنا"، مشيرا إلى أن "البنية التحية الأساسية لكأس العالم قطر 2022 جاهزة رغم جائحة كوفيد-19".

وأوضح الذوادي "نعتز بما حققناه في مجال حقوق العمال".

وهو ما أكده رئيس اتحاد الفيفا في الجلسة الحوارية التالية التي حملت عنوان "العدّ التنازلي لأعظم حدث على وجه الأرض"، وقال فيها إن "جميع المنظمات الحقوقية والعمالية تحدثت عن الإنجازات والتشريعات التي حققتها قطر في مجال حقوق العمال".

وأضاف إنفانتينو "ستكون بطولة كأس العالم في قطر الأفضل على الإطلاق، والجميع ينتظرها بفارغ الصبر. لم أرَ حالة من الجاهزية لكأس العالم قبل سنة من بدايتها مثل ما شاهدته في قطر".

وتابع رئيس الفيفا "بطولة كأس العالم تنظمها قطر لكنها ستكون بطولة دول مجلس التعاون والعرب، والجميع سيستمتع بها. الجميع مرحَّب به في قطر، ويجب النظر إلى الحقائق من دون تزييف".