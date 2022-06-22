الفيفا يطرح برنامجا للمتطوعين في مجال حقوق الإنسان خلال كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع برنامج المتطوعين في مجال حقوق الإنسان ليشمل كأس العالم 2022، وذلك بعد إطلاق مشروع تجريبي ناجح خلال بطولة كأس العرب 2021.

شارك في المشروع التجريبي، خلال بطولة كأس العرب التي أقيمت منافساتها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، 12 متطوعًا درّبهم فريق حقوق الإنسان التابع للفيفا، وبدعم من منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الرياضة وحقوق الإنسان، وشهد المشروع تطبيق المفهوم المطور حديثًا للمتطوعين في مجال حقوق الإنسان لأول مرة في حدث رياضي كبير.

ونفذ المتطوعون في كأس العرب 2021 مجموعة واسعة من أنشطة التوعية شملت إجراء أكثر من 565 مقابلة مع مشجعين حضروا 29 مباراة للتعرف على تجاربهم في مجال حقوق الإنسان، وعلى أي ملاحظات تتعلق بهذا الجانب، وتمكن المتطوعون من جمع معلومات لمصلحة فريق حقوق الإنسان في الفيفا الذي تولى بدوره المتابعة بالتعاون مع أقسام العمليات التشغيلية ذات الصلة في الفيفا وشركاء البلد المضيف للبطولة. كذلك أسهم المتطوعون في رفع مستوى الوعي بآلية التظلم الخاصة بكأس العالم 2022 من خلال تفاعلهم مع المشجعين.

وتضمنت المواضيع التي طرحها المشجعون مع المتطوعين التحسينات المطلوبة للخدمات المساعدة الخاصة بالأشخاص ذوي القدرات المحدودة في التنقل بين محطات المترو والملاعب، وتعزيز التدابير والإجراءات للتعامل مع ما قد تشهده الأماكن المزدحمة بالمشجعين خارج الملاعب من مضايقات، وتقديم توصيات لتعزيز الخصوصية في قاعات الصلاة في بعض الملاعب.

وقال أندرياس غراف رئيس قسم حقوق الإنسان ومناهضة التمييز في الفيفا "أسهم برنامج المتطوعين في مجال حقوق الإنسان في تحسين حماية المشجعين الذين حضروا مباريات كأس العرب بشكل ملموس، وقدم لنا البرنامج كثيرا من المعلومات القيمة التي تعلمنا منها الكثير في أوقات المباريات، ورصدنا ردود فعل إيجابية جدا من المتطوعين ومن الشركاء الخارجيين المشاركين في البرنامج".

وأضاف غراف "نتطلع إلى أن يلي المشروع التجريبي للمتطوعين في مجال حقوق الإنسان استضافة ناجحة لنسخة أخرى من كأس العالم في قطر هذا العام عند توسيع البرنامج ليشمل 96 متطوعًا و10 من قادة الفرق، وأحث جميع الأشخاص المهتمين على أن يغتنموا هذه الفرصة الفريدة بالتسجيل للتطوع في البرنامج، ويسرّنا الترحيب بمجموعة متنوعة أخرى من المتطوعين".

وانطلق برنامج التطوع في كأس العالم 2022 رسميا في مارس/آذار الماضي، ويتيح تقديم الطلبات للمشاركة في أداء مجموعة واسعة من الأدوار والمهام، بما فيها التطوع في مجال حقوق الإنسان. وبإمكان مقدمي الطلبات الإشارة إلى اهتمامهم بهذا الدور عند التسجيل للتطوع.

وبإمكان المهتمين بالمشاركة في برنامج التطوع خلال كأس العالم 2022 التسجيل وتقديم طلبات الانضمام للبرنامج من خلال زيارة هذا الرابط.