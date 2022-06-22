أول تصريح لساديو ماني في ألمانيا: بايرن ميونخ المكان المناسب في الوقت المناسب

قال مهاجم منتخب السنغال لكرة القدم ساديو ماني، اليوم الأربعاء، إن انتقاله الوشيك إلى بايرن ميونخ من ليفربول هو "القرار المناسب في الوقت المناسب"؛ لأن بطل ألمانيا لديه أفضل خطة بالنسبة له.

وذكرت تقارير أن بايرن، الذي فاز بلقبه العاشر على التوالي في الدوري الألماني الموسم الماضي ليمدد رقمه القياسي، وافق على صفقة تبلغ قيمتها نحو 40 مليون يورو -بما في ذلك الإضافات- للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 30 عاما، الذي كان يتبقى له عام في عقده مع ليفربول.

ووصل ماني إلى مدينة ميونخ أمس الثلاثاء لإجراء الفحص الطبي، وشوهد وهو يرتدي قميص بايرن عندما غادر المركز الطبي.

ومن المتوقع أن يعلن النادي رسميا عن الصفقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال ماني لصحيفة "بيلد" إن "التحديات جزء من حياتي. عندما أبلغني وكيل أعمالي باهتمام بايرن للمرة الأولى شعرت بحماس كبير".

وأضاف "لم أفكر مرتين في الأمر.. بالنسبة لي أعتقد أن بايرن هو النادي المناسب في الوقت المناسب. إنه أحد أكبر الأندية في العالم الذي ينافس دائما على جميع الألقاب. رأيت نفسي في خطة بايرن أكثر من أي ناد آخر".

وسيغادر ماني ملعب أنفيلد بعد خوض 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا في جميع المسابقات، وساعد ليفربول على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بموسم.

ومن المقرر أن يصبح المهاجم السنغالي ثالث صفقة لبايرن قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد وصول ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ ونصير مزراوي.

وفاز بايرن بلقبه العاشر تواليا في الدوري الألماني، لكنه أخفق في تخطي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وكان ماني من أبرز لاعبي ليفربول الموسم الماضي؛ إذ سجل 23 هدفا ليحقق فريق المدرب يورغن كلوب ثنائية الكأس المحلية وينافس على لقب الدوري الممتاز حتى الرمق الأخير قبل أن يحسمه مانشستر سيتي.