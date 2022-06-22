بالفيديو.. بايرن ميونخ يعلن التعاقد الرسمي مع ساديو ماني واللاعب يعلق

أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم -اليوم الأربعاء- أنه أكمل إجراءات التعاقد مع ساديو ماني مهاجم السنغال من ليفربول لمدة 3 سنوات.

وذكرت تقارير أن بايرن وافق على صفقة قيمتها نحو 40 مليون يورو (42.10 مليون دولار) بما في ذلك الإضافات للحصول على خدمات اللاعب البالغ 30 عاما الذي كان لديه عام متبقّ في عقده مع ليفربول.

أسد التيرانجا حضر 😎 رحبوا معنا بالمهاجم البافاري ساديــو مانـي ❤️#مرحباً_ماني #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/DG8ULy7urc — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 22, 2022

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن "ساديو ماني نجم عالمي، يعرف تماما قيمة بايرن وقدره وطبيعة المنافسة في الدوري الألماني".

أما حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن فقال بعد توقيع العقد "في نظري، لم يكن لدي أي شك منذ البداية (في توقيع ماني)".

وأصبح المهاجم السنغالي ثالث صفقة لبايرن قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد وصول ثنائي أياكس أمستردام ريان خرافنبرخ ونصير مزراوي.

وقال ماني "السعادة لا تسعني بالانضمام أخيرا إلى بايرن. أجريت محادثات كثيرة مع مسؤولي النادي وشعرت منذ البداية برغبة هذا النادي الكبير في التعاقد معي".

وأضاف "لذلك لم تساورني أي شكوك. إنه الوقت المناسب لخوض تحديات جديدة، أرغب في تحقيق إنجازات كبيرة مع هذا النادي بخاصة على الصعيد الدولي".

وفاز بايرن بلقبه العاشر على التوالي في الدوري الألماني لكنه أخفق في تخطي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

كما فشل أيضا في التقدم في المسابقة في نسخة 2021 بعد عام من الفوز بدوري الأبطال.

الأفضل في إفريقيا ينضم للأفضل في العالم 🔴⚪️ إليكم السنغالي ساديــو مانــي 🇸🇳#مرحباً_ماني #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/08oQsyNjxZ — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 22, 2022

ويرغب الدوري الألماني في استقطاب أسماء جديدة بارزة بخاصة بعد رحيل إرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي والشكوك التي تحوم حول مستقبل المهاجم البارز روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن.

وسيغادر ماني ملعب آنفيلد بعد خوض 269 مباراة سجل فيها 120 هدفا في جميع المسابقات، وساعد ليفربول على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك بموسم.

لا تقولها بصوت عالي 😁 ساديو ماني يتحدث عن أجمل هدف سجله وهدفه المفضل من ضمن أهدافه الـ120 مع الفريق 😉 pic.twitter.com/CBDI4sffVp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2022

وفاز ماني بـ6 ألقاب إجمالا بعد انتقاله من ساوثامبتون في يونيو/حزيران 2016، وشكل ثلاثيا هجوميا رهيبا مع محمد صلاح وروبرت فيرمينو في ليفربول.

وكال كلوب مدرب ليفربول المديح لماني الشهر الماضي وقد كان أول صفقة كبيرة يبرمها المدرب الألماني فور توليه المسؤولية. ووصف كلوب الدولي السنغالي بأنه "لاعب من طراز عالمي رفيع" لكن اللاعب الباحث عن تحديات جديدة رفض تجديد عقده مع ليفربول.

6 سنوات من العمل الجاد والاجتهاد 🤩 جلس أسطورة ليفربول ساديو ماني معنا لمرة أخيرة لتوديعنا، بعد أن أكمل انتقاله إلى بايرن ميونيخ. pic.twitter.com/VoFIDe5zfg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2022

وكان ماني من أبرز لاعبي ليفربول في الموسم الماضي؛ فقد سجل 23 هدفا ليحقق فريق المدرب يورغن كلوب ثنائية الكأس المحلية، وينافس على لقب الدوري الممتاز حتى الرمق الأخير قبل أن يحسمه مانشستر سيتي.