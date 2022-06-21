كواليس لقاء عاصف بين بايرن ميونخ وليفاندوفسكي

لا يزال بايرن ميونخ يصر على أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيحترم عقده مع النادي الألماني ويبقى مهاجم الفريق حتى صيف 2023، ولكن للنجم البولندي رأيا مختلفا بالانضمام إلى برشلونة.

وأكد المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالح حميديتش أنه لا يزال مصمما على إبقاء ليفاندوفسكي في النادي هذا الصيف، حيث ذهب للاجتماع مع "ليفا" وجها لوجه.

ووفقا لتقرير صادر عن قناة "سكاي ألمانيا" (Sky Germany)، سافر حميديتش إلى منزل المهاجم البولندي في مايوركا لإقناعه بتغيير رأيه.

لكن اللقاء لم يكن إيجابيا بالنسبة للفريق الألماني، إذ لا يزال لاعب دورتموند السابق حريصا على الرحيل والانضمام إلى برشلونة.

وصرح ليفاندوفسكي بالفعل -في أكثر من مناسبة- أنه راغب في إنهاء الفترة التي قضاها في ميونخ، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية (Bild)، طلب ليفاندوفسكي من النادي الألماني مرة أخرى تسهيل رحيله.

ثقة بايرن في ليفاندوفسكي

بايرن ليس على استعداد للتخلي عن مهاجمه الذي لا يزال يثق به لقيادة خط هجومه.

وكان ليفاندوفسكي أبرز لاعبي "الفريق البافاري" منذ انضمامه من دورتموند في 2014، إذ سجل 238 هدفا في 253 مباراة ورسخ نفسه كأسطورة في ميونخ.

وفي سن الـ33 عاما، يبدو أنه قرر -بشكل قاطع- برغبته في تحدٍّ جديد. ومع بقاء عام واحد على عقده مع البايرن، فإنه يرغب في المغادرة.

وبرشلونة هو الفريق الأكثر قربا للظفر بخدمات قائد منتخب بولندا، لكن تشلسي موجود أيضًا في الصورة لأنه على وشك خسارة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

ويبقى السؤال كيف سيجد برشلونة حلا لأزمته المالية في الصيف، لأنه يريد التعاقد مع أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي بشكل مجاني.