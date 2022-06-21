تقدير صيني لقطر بعد تثبيت مبدأ الصين واحدة في بطاقات كأس العالم 2022

وجهت تايوان انتقادات للصين اليوم الاثنين بعد تغيير منظمي كأس العالم لكرة القدم في قطر مرة أخرى الإشارة لجنسية الزائرين المتقدمين من تايوان للحصول على بطاقة المتفرج بأنهم من "تايبيه الصينية".

ويجب على جميع حاملي تذاكر كأس العالم التقدم بطلب للحصول على بطاقة "هيّا" المستخدمة لتحديد هوية المشجعين، والتي تستخدم أيضا كتأشيرة دخول إلى قطر.

وأُدرجت تايوان لاحقا بأنها "مقاطعة من الصين"، وهو المصطلح الذي يثير غضب حكومة تايوان والكثير من شعبها كذلك، ثم تغيرت مرة أخرى إلى "تايوان" فقط، ونالت حينها الثناء من الحكومة في تايبه.

ومع ذلك، فقد تغيرت القائمة مرة أخرى إلى "تايبيه الصينية"، وهو الاسم الذي تستخدمه تايوان للمنافسة في معظم الأحداث الرياضية الدولية مثل الأولمبياد لتجنب المشاكل السياسية.

تقدير صيني لقطر

وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن "تقديرها" لالتزام الحكومة القطرية "بمبدأ الصين الواحدة وتعاملها مع الأمور ذات الصلة بما يتفق مع الممارسات المعتادة للأحداث الرياضية الدولية".

وأدانت وزارة الخارجية التايوانية هذه الخطوة، وقالت إن الصين انخرطت في "التنمر" و"استخدمت مرارا وبشكل صارخ (مبدأ صين واحدة) الوهمي لمواصلة التقليل من شأن تايوان دوليا وخلق انطباع خاطئ بأن تايوان تنتمي إلى الصين".

وترفض حكومة تايوان مزاعم الصين بالسيادة، قائلة إن سكان الجزيرة فقط يمكنهم تقرير مستقبلهم.

ولم تشارك قط تايوان في نهائيات كأس العالم، وخرجت من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة 2022 العام الماضي بعد خسارة جميع مبارياتها الثماني.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تايوان وقطر، التي مثلها مثل معظم الدول تعترف فقط بحكومة الصين.