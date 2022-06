شاهد- ساديو ماني يصل ميونخ لإعلان انتقاله الرسمي إلى بايرن

وصل النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى مدينة ميونخ الألمانية اليوم الثلاثاء، لإتمام صفقة الانتقال إلى بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

وعرضت شبكة "سكاي" التليفزيونية لقطات لوصول ماني على متن طائرة خاصة، قبل خضوعه للفحوص الطبية اللازمة، على أن يوقع بعدها عقدا لمدة ثلاثة أعوام.

🚨 | Sadio Mané is in Munich for his medical ahead of his move to Bayern Munich. 🇸🇳 pic.twitter.com/Q9S3In9PeN

— Football Daily (@footballdaily) June 21, 2022