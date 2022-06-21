تتوعد الغائبين.. الكاميرون تستدعي 44 لاعبا سعيا للقضاء على تزوير أعمار اللاعبين

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم -في بيان- أنه استدعى 44 لاعبا من 8 فرق مختلفة لجلسة استماع يوليو/تموز المقبل بشأن مزاعم عن التزوير في العمر أو الهوية.

وقال الاتحاد الكاميروني -أمس الاثنين- إنه يجب أن يحضر اللاعبون برفقة رؤساء أنديتهم لإجراء تحقيق شخصي في الفترة بين الرابع والثامن من يوليو/تموز المقبل.

وهناك شكوك تحوم حول هؤلاء الأشخاص تتعلق "بتزوير العمر والهوية أو أحدهما، وحدوث تواطؤ في ذلك الأمر".

وأضاف البيان أن "الأطراف المعنية مدعوة للمثول في جلسة استماع، سواء كان ذلك برفقة المحامي أو لا".

وأكد الاتحاد الكاميروني أنه ستكون هناك عواقب للغائبين عن الجلسة.

وتمثل هذه الخطوة محاولة نادرة في أفريقيا لوقف التزوير في العمر أو الهوية، حيث يمثل ذلك الأمر مشكلة كبيرة في اللعبة داخل القارة.

فباستمرار، هناك اتهامات بالتزوير في أعمار اللاعبين، وتثار شكوك بشأن العديد من النجاحات الدولية لأفريقيا في بطولات الناشئين، لكن لم يكن هناك تقريبا أي جهد يذكر للتحقيق في ذلك أو إيقافه.

إذ وصل العديد من المنتخبات الأفريقية إلى مراكز متقدمة في البطولات العالمية، بل وفاز بعضها بألقاب بطولات.

وتعهد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، ومهاجم الكاميرون وبرشلونة وإنتر ميلان السابق، بإصلاح اللعبة في الدولة عندما فاز بمنصبه ديسمبر/كانون الأول الماضي.