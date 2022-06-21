الخليفي: ريال مدريد عرض 180 مليون يورو لضم مبابي ورفضت

استبعد القطري ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جيرمان أن يدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه، مؤكدا أنه رفض عرضا كبيرا من ريال مدريد لضم نجم الفريق كليان مبابي.

وفي حوار لصحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، تحدث الخليفي عن مشروع باريس سان جيرمان الجديد بعد رحيل البرازيلي ليوناردو ووصول لويس كامبوس مديرا رياضيا جديدا للفريق.

ولم يؤكد الخليفي -خلال المقابلة التي تنشر كاملة في وقت لاحق اليوم- رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكنه استبعد احتمال وجود زين الدين زيدان.

وأوضح أنني "أحب زيدان لاعبا ومدربا، لكننا لم نتحدث معه بشكل مباشر أو غير مباشر على الإطلاق".

ودافع الخليفي عن النجم كيليان مبابي، ورد على ادعاء فلورنتينو بيريز بأن مبابي غيّر رأيه في الأيام العشرة الماضية.

وأوضح "رفضت 180 مليون (يورو) الصيف الماضي من ريال مدريد لأنني كنت أعرف أن كيليان يريد البقاء في باريس سان جيرمان. أعرفه جيدا، وأعرف ما يريده هو وعائلته ولا يتأثرون بالمال".

وتابع "اختار (مبابي) اللعب هنا لمدينته وناديه وبلده وللمشروع الرياضي. إنه لا يفكر إلا في اللعب والفوز".

وعن انتقادات رئيس الليغا خافيير تيباس لفريقه قال "ما نفعله نقوم به لأننا نعلم أنه يمكننا ذلك. ليس من أسلوبنا الحديث عن بطولات ودوريات وأندية أو اتحادات أخرى. نحن لا نعطي دروسا ولن نسمح لأي شخص بإعطائنا دروسا. إنه الشيء نفسه كل عام، وسنواصل بناء مشروعنا".

كما تحدث الخليفي عن ليو ميسي ونيمار وسياسة الانتقال الجديدة التي سينفذها لويس كامبوس. وحسب صحيفة ماركا، فإن المعطيات تشير إلى أن باريس سان جيرمان سيعلن تعيين كريستوف غالتير مدرب فريق نيس هذا الأسبوع مدربا جديدا للفريق الباريسي.