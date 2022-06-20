ماني "لا ينال حظه من التقدير".. قصة مثيرة جديدة عن النجم السنغالي

غرد خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر يروي فيها قصة مثيرة عن النجم السنغالي ساديو ماني.

ويقول النعمة إن غايته من هذه الشهادة هي أن "ساديو ماني لا ينال حظه من التقدير، وأتمنى أن أساهم في إعطائه قدره الذي يستحقه، وأن تعيننا هذه الحكاية جميعا على الخير".

ويتابع في "شهادته" أنه في "شتاء 2019 كانت منافسات كأس العالم للأندية في الدوحة تكاد تنتهي بعد تأهل فلامنغو وليفربول إلى نهائي (المسابقة) في 21 ديسمبر/كانون الأول (من العام نفسه)".

ويواصل أنه تلقى اتصالا هاتفيا من صحفي أجنبي طلب منه إنشاء "مجموعة واتساب تجمعني وماني وممثلا عن ليفربول بهدف التنسيق لإيجاد مسجد صغير بشرط أن يكون غير مكتظ وإمامه سنغالي".

وأوضح أن "الأمر يخص ساديو ماني".

ترددت كثيراً أن أفصح عن هذا الموقف، خاصة وأني لاأرغب في مشاركة كواليس عملي على الرغم من أن ميولي لتشجيع ليفربول لاتخفى على أحد (كما أفترض) ولكن مع تأكيد انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ أتوكل على الله في مشاركتكم هذه الحكاية: حكايتي مع طلب ساديو ماني العجيب ثريد 👇🏼 pic.twitter.com/YTRi8VoqTE — خالد النعمة (@alnaamak) June 17, 2022

وبعد السؤال عن السبب -بحسب تغريدات النعمة- بيّن له ممثل النادي أن "ساديو ماني يحرص متى استطاع على اللقاء بأي إمام من السنغال في رحلاته الخارجية مع النادي بهدف الصلاة معه والتُذاكر معه، وسؤاله عن أحوال الجالية السنغالية في البلد الذي اجتمعا فيه، ولا يتردد بتقديم المساعدة في حال اشتكى الإمام من ظروف الجالية".

وختم النعمة "شكرا ساديو لأنك إنسان رائع بقدر ما أنت لاعب رائع.. بل أكثر".

يذكر أن السنغالي الدولي بات قاب قوسين من مغادرة ليفربول إلى بايرن ميونخ بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن أن الفريقين اتفقا على تفاصيل الصفقة والإعلان عنها خلال أيام.