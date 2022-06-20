شاهد- "الريال أو لا شيء".. الألماني روديغر يروي قصة تجاهله لبرشلونة

كشف أنطونيو روديغر أنه كان قد اتخذ قرار الانضمام إلى ريال مدريد في أبريل/نيسان الماضي وتجاهل برشلونة، ولخص موقفه حينها قائلا "الريال أو لا شيء".

ووقع الدولي الألماني عقدا لمدة 4 أعوام مع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية عقده مع تشلسي الإنجليزي، الذي قضى معه 5 أعوام.

وتوج روديغر مع تشلسي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017-2018 ولقب الدوري الأوروبي لموسم 2018-2019، وشارك في أكثر من 200 مباراة مع الفريق في كل المسابقات.

وكشف روديغر أن ريال مدريد تواصل للمرة الأولى مع وكيله في سبتمبر/أيلول قبل محادثات أبريل/نيسان الماضي، وحينها اتخذ قراره بالانضمام إلى الريال الذي يدربه كارلو أنشيلوتي، كاشفا رفضه فكرة الانضمام لبرشلونة.

وقال روديغر -خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين- إن "أول مرة تحدثت فيها مع أنشيلوتي كانت في أبريل/نيسان وكان ذلك الاتصال مهما للغاية، فحينها قررت اللعب لهذا النادي".

وأضاف أن "آخرين تواصلوا معي، لكنني كنت مقتنعا بما أرغب فيه.. بالطبع كان هناك عرض من برشلونة. لكنني أبلغت شقيقي (وكيل أعماله) بأنه إما الريال أو لا شيء".

ويواجه روديغر -الذي شارك في 53 مباراة دولية مع منتخب بلاده- منافسة قوية من أجل المشاركة أساسيا تحت قيادة أنشيلوتي وذلك في إطار المنافسة مع لاعبين كإيدير ميليتاو ودافيد ألابا، لكن لاعب قلب دفاع روما الإيطالي السابق أبدى استعدادا لخوض المنافسة.

وقال روديغر (29 عاما) إن "أنشيلوتي أبلغني بأنه يرغب في ضمي إلى ريال مدريد ويثق بي وسيعتمد علي. هذا كان كافيا بالنسبة لي".

وأضاف "هذا ريال مدريد، ولا يمكن ضمان شيء لكنني مستعد للكفاح من أجل المشاركة".

وقبل تقديمه أمام وسائل الإعلام، مُنح روديغر القميص رقم 22 الذي سيرتديه الموسم المقبل. وأصبح القميص الذي يحمل هذا الرقم متاحا بعد رحيل إيسكو مع نهاية عقده مع "الملكي".