حسمت الصفقة وقيمتها.. ماني بات لاعب بايرن ميونخ

تؤكد تقارير إعلامية أن صفقة انتقال النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ حسمت، وأن الطرفين وقّعا أوراق الصفقة وصدقت عليها إدارتا الفريقين.

وتضيف المصادر أن عقد ماني (30 عاما) يمتد إلى 3 سنوات مقابل 32 مليون يورو إضافة إلى متغيرات ومكافآت قد تصل بالمجموع إلى 41 مليون يورو.

وتشير المصادر إلى أن الفحوصات الطبية ستجرى غدا الثلاثاء وأن تقديم اللاعب رسميا سيكون بعد غد الأربعاء.

وأحرز ماني 90 هدفا في 196 مباراة خاضها مع ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ انتقل إلى صفوف الفريق موسم 2016-2017 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وخلال هذه الفترة، لم يتفوق على ماني في الدوري الإنجليزي سوى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل 104 أهداف، ومحمد صلاح مهاجم ليفربول (118 هدفا) وهاري كين مهاجم توتنهام (134 هدفا).

ومن المؤكد أن رحيل ماني عن ليفربول سيترك فراغا كبيرا يحتاج لمن يشغله، ولهذا تعاقد "الريدز" مع الأوروغواياني داروين نونيز (22 عاما) مهاجم بنفيكا البرتغالي مقابل نحو 100 مليون يورو.

وأحرز نونيز 48 هدفا في 85 مباراة مع بنفيكا في جميع البطولات، وكان أساسيا في 61 من هذه المباريات. ويبلغ متوسطه التهديفي 1.2 هدف كل 90 دقيقة في مباريات الدوري البرتغالي بالموسم المنقضي.

وفي المقابل، يبلغ المتوسط التهديفي لماني في الدوري الإنجليزي 0.5 هدف في كل 90 دقيقة مع مراعاة الفارق في قوة المسابقتين.