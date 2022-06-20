بايرن ميونخ مصر على موقفه: ليفاندوفسكي لن يرحل هذا الصيف

يصر بايرن ميونخ على أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيبقى في صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويتجاهل البافاريون الرسائل التي بعث بها اللاعب والتفاؤل في برشلونة بشأن الظفر بتوقيعه.

وقال أولي هونيس اللاعب السابق والرئيس السابق للنادي البافاري إن الفريق "يعتمد على ليفاندوفسكي".

وتابع أن "هناك صفقات ووجها جديدا للفريق الموسم المقبل، وإذا نجح كل ما قدم لي الأسبوع الماضي فسيكون لدينا فريق قوي ومنافس مع ليفاندوفسكي".

وعلى المنوال نفسه، بعث رسالة إلى برشلونة ووكيل اللاعب بيني زاهافي.

وقال هونيس "لم تسر الأمور بالطريقة التي أرادها ليفاندوفسكي ووكيله، لهذا السبب هما غاضبان، أنصح كل المعنيين بأن يكونوا موضوعيين وألا يدعوا الوضع يتصاعد، ستشرق الشمس على ليفاندوفسكي وبايرن مرة أخرى، لطالما كانت هكذا".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن العام المقبل، وستكون هذه هي الفرصة الأخيرة للنادي للاستفادة منه، ومع ذلك فإن هونيس يؤيد الاحتفاظ بالبولندي.

وقال هونيس "إذا لم يكن لديك بديل تعتقد أنه يمكن أن يحل محله إلى حد معين -وهو ما يبدو صعبا في الوقت الحالي- فإنني أوصي بأن يحتفظوا به لعام آخر، وبعد ذلك سنرى ما إذا كان سيغادر مجانا أم يجدد".

وكانت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية ذكرت أن عرض برشلونة الجديد للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما هداف الدوري الألماني (بوندسليغا) سيقدم قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت تقارير بأن عرض البرسا الأول وصل لما يقارب 32 مليون يورو، ورآه الفريق البافاري عرضا غير لائق، ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع البايرن يمتد إلى عام 2023، وقد طلب السماح له بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما واجهته إدارة النادي البافاري بالرفض.

وتحدث هداف البايرن -في حوار صحفي سابق- عن وضعه الحالي، وقال "لقد مات شيء بداخلي، سأرحل لأنني أبحث عن تجربة مشاعر جديدة في حياتي، بعد كل هذه السنوات كنت دائما متاحا للعب رغم الإصابات والألم، أعتقد أنه من الأفضل إيجاد حل جيد لكلا الطرفين، يجب ألا نضطر لقرار من جانب واحد، هذا ليس له معنى بعد كل هذا الوقت".