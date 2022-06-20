انضمّ إلى فريق روسي فاستُبعد من المشاركة مع منتخب بولندا في مونديال قطر

استبعد المنتخب البولندي مدافعه ماسيج ريبوس من المشاركة في كأس العالم بقطر بعد انضمامه إلى نادي سبارتاك موسكو الروسي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتليتيك" (The Athletic) البريطانية، أكد المدير الفني للمنتخب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش أنه لن يستدعي المدافع للمشاركة في المونديال القطري، بعدما رفض النصائح وفضل الانضمام لنادٍ روسي، رغم مقاطعة بولندا لهذا البلد في جميع المجالات.

ورفض المنتخب البولندي -في وقت سابق- مواجهة روسيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، كخطوة تضامنية مع الشعب الأوكراني.

وسبق لريبوس (32 عاما) اللعب في صفوف الأندية الروسية مثل لوكوموتيف موسكو (2017 و2022)، وقرر الانتقال بشكل مجاني إلى الجار والغريم سبارتاك.

وأخبر الاتحاد البولندي "ذا أتلتيك" أن ريبوس -المتزوج من سيدة روسية- فضل البقاء في روسيا، على عكس زميليه في المنتخب غزاكوسوف كريغوفياك وسيباستيان زيمانسكي اللذين "أبديا استعدادهما لمغادرة روسيا".

واستخدم كريغوفياك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تسمح للاعبين في البطولات الروسية بإلغاء عقدهم من جانب واحد، وذلك بعد أن انضم إلى فريق "آيك أثينا" الروسي في مارس/آذار الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد البولندي لكرة القدم "تحدث ميشنيفيتش مع ريبوس -الموجود في بولندا حاليا- بعد انتهاء المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الأسبوع الماضي، وأبلغه عدم استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني القادم، وأنه لن يكون ضمن الفريق الذي سيذهب إلى مونديال قطر".

وخاض ريبوس 66 مباراة مع بولندا، مما جعله أحد أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب بلاده.

وأوقعت القرعة بولندا في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب الأرجنتين والمكسيك والسعودية.