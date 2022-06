ميسي يتواضع: لسنا مرشحين للفوز بكأس العالم في قطر

بعد أن قاد زملاءه للفوز على إيطاليا والظفر بكأس "فيناليسما"، ألقى لاعبو منتخب الأرجنتين بقائدهم ليونيل ميسي في الهواء بعد أن ألهمهم للفوز باللقب الثاني خلال عام.

ويأتي نجاح المنتخب الوطني أخيرا للفائز 7 مرات بالكرة الذهبية في وقت متأخر من مسيرته المهنية المليئة بالكؤوس.

وحصلت الأرجنتين على أول لقب لها هذا العام بفوزها على إيطاليا 3-صفر في لقاء بين أبطال أميركا الجنوبية وأوروبا، وكان ميسي قد أسهم بشكل فعال في فوز منتخب بلاده بكأس أميركا الجنوبية في يوليو/تموز الماضي، ليحقق أول لقب كبير له مع المنتخب الوطني.

View this post on Instagram

وبعد الأداء الذي قدمه في مباراته الـ161 مع الأرجنتين، فليس هناك ما يشير إلى تباطؤ مستوى ميسي البالغ من العمر 34 عاما وتراجع فرصه لقيادة "التانغو" للفوز بلقب كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري.

وقال ميسي -بعد تتويجه بلقبه الـ40 في مسيرته الكروية- إن "ما عشناه هنا كان جميلاً.. كنا نعلم أنها ستكون مباراة جميلة ومكانًا رائعًا للفوز باللقب".

🎥 | Lionel Messi vs Italy

Man if the Match performance ⭐️ Are we surprised? 🐐

pic.twitter.com/X9CtqNGBTi

— TJ 🪄🇳🇱 (@Frenkie_Chief) June 1, 2022