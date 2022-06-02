ميسي يتواضع: لسنا مرشحين للفوز بكأس العالم في قطر

بعد أن قاد زملاءه للفوز على إيطاليا والظفر بكأس "فيناليسما"، ألقى لاعبو منتخب الأرجنتين بقائدهم ليونيل ميسي في الهواء بعد أن ألهمهم للفوز باللقب الثاني خلال عام.

ويأتي نجاح المنتخب الوطني أخيرا للفائز 7 مرات بالكرة الذهبية في وقت متأخر من مسيرته المهنية المليئة بالكؤوس.

وحصلت الأرجنتين على أول لقب لها هذا العام بفوزها على إيطاليا 3-صفر في لقاء بين أبطال أميركا الجنوبية وأوروبا، وكان ميسي قد أسهم بشكل فعال في فوز منتخب بلاده بكأس أميركا الجنوبية في يوليو/تموز الماضي، ليحقق أول لقب كبير له مع المنتخب الوطني.

وبعد الأداء الذي قدمه في مباراته الـ161 مع الأرجنتين، فليس هناك ما يشير إلى تباطؤ مستوى ميسي البالغ من العمر 34 عاما وتراجع فرصه لقيادة "التانغو" للفوز بلقب كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري.

وقال ميسي -بعد تتويجه بلقبه الـ40 في مسيرته الكروية- إن "ما عشناه هنا كان جميلاً.. كنا نعلم أنها ستكون مباراة جميلة ومكانًا رائعًا للفوز باللقب".

🎥 | Lionel Messi vs Italy Man if the Match performance ⭐️ Are we surprised? 🐐 pic.twitter.com/X9CtqNGBTi — TJ 🪄🇳🇱 (@Frenkie_Chief) June 1, 2022

وتابع "نواصل التطور وهذا ما نبحث عنه. نعمل يوما بعد يوم من أجل مزيد من التحسين. وما زلنا نقول إننا لسنا أبرز المرشحين (للفوز بالمونديال)، لكننا سنخوض معركة ضد أي منافس، لأن هذه المجموعة مليئة بالأمل ولديها أهداف واضحة. والآن لدينا مباريات مهمة في سبتمبر/أيلول، نحتاج إلى العمل والتحسن من أجل الوصول إلى أفضل طريقة ممكنة في ظهورنا بكأس العالم".

يذكر أن منتخب "الألباسيلستي" وصل أمس إلى 32 مباراة على التوالي من دون خسارة، وبات رفاق ميسي على بُعد 5 مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيطاليا.