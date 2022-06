قال النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، إنه مستعد "أن يتخلى عن كافة ألقابه الفردية هذا الموسم من أجل فرصة إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم" الذي خسره فريقه 1-صفر أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي.

وتقاسم صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري سون هيونغ-مين لاعب توتنهام.

كما نال صلاح جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وتم اختيار هدف صلاح، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفضل هدف في الموسم بالبريميرليغ.

هدف @MoSalah في شباك مانشستر سيتي حصل على جائزة أفضل هدف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/XLfP0PMpqA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 29, 2022

كما فاز هداف ليفربول بجائزة رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا لأفضل لاعب في العام.

وقال صلاح، الذي سيكمل عامه 30 منتصف الشهر الجاري، عبر حسابه في تويتر إن "تقديري من المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم شيء مميز لن أنساه أبدا".

Being recognised by the fans and by the sports journalists in the same season is something special that I will never forget. I would however give all those personal awards up for a chance at replaying that final, but that is not how football works. pic.twitter.com/vOoXZgl9MK — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

وأضاف "مع ذلك، يمكنني التخلي عن كافة هذه الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة النهائي، لكن هذه ليست الطريقة التي تدار بها كرة القدم. لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة هذه الكأس إلى ليفربول، لكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".

وتابع قائد المنتخب المصري "لقد كان موسما طويلا للغاية، لكني أتمنى أن يبدأ الموسم التالي مرة أخرى غدا".

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN — Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022

كما شارك صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، اليوم الخميس، صورا من الألقاب الفردية والجماعية التي حققها هذا العام مع ليفربول، وصورة تظهر لحظة حسرته وخيبة الأمل بعد ضياع لقب دوري الأبطال، وكرر نفس ما كتبه في التغريدة السابقة.

وحظي منشور صلاح بتفاعل واسع من الجماهير، حيث أعجب به أكثر من 250 ألف متابع في أقل من ساعة على نشره، في حين حصدت التغريدة أكثر من 130 ألف تفاعل وآلاف التعليقات وإعادة التغريد.

وأسهم صلاح في تتويج ليفربول هذا الموسم بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، لكنه خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

ورغم خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا -للمرة الثانية في 4 مواسم- بنتيجة 1-صفر أمام ريال مدريد في باريس السبت الماضي، فإن النجم المصري سدد 6 مرات على مرمى الريال، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

وبصم صلاح على موسم استثنائي -كما وصفه ناديه ليفربول- بتسجيله 31 هدفا للريدز في كل المسابقات و16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 51 مباراة شارك فيها.

أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد سجل الدولي المصري 8 أهداف وأسهم في هدفين خلال 13 مباراة شارك فيها ضمن صفوف الريدز.

🗣️ "To be honest I can't really believe the save I made from Salah." Courtois with lightning-fast reactions 😱@thibautcourtois | #UCLfinal pic.twitter.com/RafYbfZd6K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2022

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن صلاح سدد خلال المباريات الـ13 التي شارك فيها 42 مرة، وكانت 22 منها على المرمى، في حين كانت نسبة دقة التمرير أكثر من 80%.

وكان صلاح قد حقق لقب دوري الأبطال مع ليفربول في عام 2019، بعد عام واحد فقط من خسارته نهائي 2018 أمام ريال مدريد أيضا.

We got you Mo, the entire team had a fantastic season.Let’s go for the next one #YNWA https://t.co/0QP2doHScT — Saint V✪ (@_victoryyyyy) June 2, 2022

Love you King Mo❤️. Please don’t leave us😭 https://t.co/Cd3dLNjPdW — micks❤️‍🔥 (@michaeladevani) June 2, 2022