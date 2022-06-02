روديغر فخور بانضمامه لريال مدريد وزملاؤه يرحبون به

قال المدافع الألماني أنطونيو روديغر إنه فخور بالانضمام إلى ريال مدريد حتى العام 2026 بصفقة حرة من تشلسي، وفق ما أعلن الناديان واللاعب اليوم الخميس.

وتابع الدولي الألماني -في تغريدة على تويتر- أنه "متحمس للغاية لجميع التحديات التي تنتظرني ولا أطيق الانتظار للعب أول مباراة مع هذا النادي الكبير".

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022

وأوضح "الملكي" بطل أوروبا أن روديغر (29 عاما) وقع عقدا لمدة 4 أعوام، ومن المنتظر أن يقدم بشكل رسمي بالعاصمة الإسبانية في 20 الشهر الجاري.

ولم يكشف ريال عن أي تفاصيل مالية بخصوص الصفقة، لكن تقارير خرجت من إسبانيا أكدت أن رغبة روديغر في الانتقال إلى "الملكي" هي من جعلته يتفوق على باقي الأندية التي كانت ترغب بضمه.

ورحب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الحالي وتشلسي سابقا بزميله المستقبلي، كما نشر حساب ريال صورة لروديغر مع توني كروس مواطنه وزميله بالمنتخب.

وانضم روديغر -الذي لعب 50 مباراة مع المنتخب- إلى تشلسي صيف 2017 قادما من روما، وكان أحد أبرز الأركان الذين ساهموا بحصد النادي اللندني 5 ألقاب خلال هذه الفترة.

وبدأ النجم الألماني مسيرته الاحترافية مع شتوتغارت عام 2012 قبل الانتقال إلى العاصمة الإيطالية سنة 2015 ومنها إلى لندن مقابل صفقة بلغت قيمتها 29 مليون جنيه إسترليني (36.4 مليون دولار).

ومع الـ "بلوز" توج روديغر بدوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب مانشستر سيتي، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019 رغم غيابه عن النهائي للإصابة، وكأس العالم للأندية، وكأس إنجلترا 2018 والكأس السوبر الأوروبية.

وقال تشلسي في بيان "نودّع روديغر الذي يغادر ستامفورد بريدج مع انتهاء عقده مع تشلسي، ليختتم سنواته الخمس مع النادي".

ويواجه روديغر منافسة مع البرازيلي إيدر ميليتاو، والنمساوي دافيد ألابا، والإسباني ناتشو فرنانديز في مركز قلب الدفاع.

ويوجد روديغر حاليًا في معسكر منتخب الـ "مانشافت" الذي يستعد لخوض سلسلة من مباريات دوري الأمم الأوروبية، أولها أمام إيطاليا بطلة أوروبا السبت المقبل.