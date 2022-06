روديغر فخور بانضمامه لريال مدريد وزملاؤه يرحبون به

قال المدافع الألماني أنطونيو روديغر إنه فخور بالانضمام إلى ريال مدريد حتى العام 2026 بصفقة حرة من تشلسي، وفق ما أعلن الناديان واللاعب اليوم الخميس.

وتابع الدولي الألماني -في تغريدة على تويتر- أنه "متحمس للغاية لجميع التحديات التي تنتظرني ولا أطيق الانتظار للعب أول مباراة مع هذا النادي الكبير".

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022