بيليه يستعيد ذكريات 2017 مع بوتين ويطلب "وقف غزو" أوكرانيا

وجّه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطالبه "بوقف غزو" أوكرانيا، ورأى أن الحرب الدائرة منذ نحو 100 يوم "غير مبررة".

ونشر بيليه الرسالة عبر حسابه في موقع إنستغرام أمس الأربعاء قبل انطلاق مباراة أوكرانيا وأسكتلندا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب الأسطورة البرازيلي "أود أن أستغل مباراة اليوم كفرصة لتقديم طلب: أوقف الغزو، لا يوجد أي شيء على الإطلاق يبرر مثل هذا العنف".

وأضاف "اليوم يحاول الأوكرانيون أن ينسوا -لمدة 90 دقيقة على الأقل- المأساة التي ما زالت تؤثر على بلدهم"، ورأى أن الظروف المحيطة بالمباراة تزيد تعقيد مهمة التأهل إلى كأس العالم التي تعد مهمة شاقة في الأصل.

وتابع اللاعب السابق المتوج بكأس العالم 3 مرات "لقد عشت 8 عقود، شاهدت خلالها حروبا وخطابات كراهية من قبل القادة باسم أمن شعوبهم، ولا يمكننا العودة إلى تلك الحقبة، يجب أن نتقدم". ووصف ما يحدث في أوكرانيا بأنه صراع "شرير وغير مبرر، ولا يجلب سوى الألم والخوف والرعب".

وأشار بيليه إلى أنه التقى الرئيس الروسي عام 2017، قبل عام من كأس العالم في روسيا، وقال "تبادلنا الابتسامات وتصافحنا لفترة طويلة".

وختم رسالته بالقول "القوة لوقف هذا الصراع بين يديك؛ نفس الأيدي التي صافحتها عام 2017".

وتدهورت الحالة الصحية للنجم البرازيلي (81 عاما) خلال الفترة الماضية، وتم تشخيص إصابته بسرطان القولون في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفاز المنتخب الأوكراني على أسكتلندا 3-1 أمس، وضرب موعدا مع منتخب ويلز الأحد المقبل في مباراة حاسمة لبطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيتواجد المنتخب الفائز من مباراة أوكرانيا وويلز في المجموعة الثانية لكأس العالم 2022 إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.