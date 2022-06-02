أوكرانيا تهزم أسكتلندا وتواجه ويلز في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

تحدى منتخب أوكرانيا الظروف السياسية الصعبة التي يواجهها منذ عدة أشهر، وأصبح على بُعد خطوة وحيدة من الصعود لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، عقب اجتيازه عقبة منتخب أسكتلندا في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وتأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة للمونديال، وذلك عقب فوزه 3-1 على منتخب أسكتلندا في نصف نهائي الملحق على ملعب "هامبدن بارك" بمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب أوكرانيا موعدا في الدور النهائي لهذا المسار مع منتخب ويلز الذي تغلب 2-1 على نظيره النمساوي في نصف نهائي هذا المسار، وذلك من أجل تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس العالم التي تجرى من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

وكان مقررا إقامة مباراة أوكرانيا وأسك في مارس/آذار الماضي، غير أنه تقرر تأجيلها إلى اليوم بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت في فبراير/شباط الماضي.

وسجل ثلاثية المنتخب الأوكراني أندريه يارمولنكو (33)، ورومان ياريمتشوك (49)، وأرتيم أرتيم دوفييك (الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني).

وسجل هدف المنتخب الأسكتلندي الوحيد كالوم ماكغريغور (79).

وكانت قرعة مرحلة المجموعات لمونديال قطر التي أقيمت في أبريل/نيسان الماضي، أوقعت الفائز من مباراة منتخبي ويلز وأوكرانيا في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية.