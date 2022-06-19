مبابي فكر في الاعتزال دوليا.. رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف الأسرار واللاعب يرد

كشف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت عن أن نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي فكر في اعتزال اللعب دوليا بسبب تعرضه لانتقادات بعد مشاركته الباهتة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) العام الماضي.

وفشل مبابي (23 عاما) في هز الشباك خلال المباريات الأربع التي خاضها منتخب فرنسا في البطولة القارية، قبل أن يودع المسابقة مبكرا بالخسارة أمام منتخب سويسرا في دور 16.

وأهدر مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ركلة الترجيح الحاسمة؛ ليخرج أبطال العالم من أمم أوروبا عقب الخسارة أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان إثر تعادلهما 3-3 بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وتعرض مبابي لكثير من الانتقادات في ذلك الوقت، وكشف رئيس الاتحاد الفرنسي عن مدى تأثير ذلك على النجم الشاب.

وقال لو غريت لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "التقيت مبابي بعد بطولة اليورو، وشعر بأن الاتحاد لم يدافع عنه بعد أن أهدر ركلة ترجيح ولم يتواجد بجواره ضد الانتقادات التي واجهها".

وأضاف لو غريت "التقينا لمدة 5 دقائق في مكتبي، كان غاضبًا، ولم يعد يريد اللعب للمنتخب الفرنسي، وهو الأمر الذي لم يقصده بوضوح".

وأوضح رئيس اتحاد الكرة الفرنسي "أنتم تعرفون من هو؛ إنه لاعب فائز، لقد كان محبطًا للغاية مثلما كنا نشعر جميعًا بسبب الإقصاء. إنه صديق وسائل الإعلام، ورجل رائع، ولاعب أكثر جماعية بكثير مما يعتقده الناس".

ورد مبابي على تصريحات لو غريت بقوله على تويتر "نعم، ولكني، أوضحت له (رئيس الاتحاد) أنه كان له علاقة بالعنصرية وليس بسبب ركلة الجزاء. ولكنه اعتبر أنه لم يكن هناك أي إساءات عنصرية".

وخاض مبابي 9 مباريات دولية أخرى مع منتخب فرنسا منذ الظهور المخيب للآمال في بطولة أوروبا العام الماضي، وأسهم في تتويج منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية في نسخته الماضية، وكذلك قاد الفريق للصعود لنهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.

وأحرز مبابي 27 هدفًا في 57 مباراة دولية مع منتخب فرنسا؛ مما جعله يحتل المركز 11 في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب "الديوك"، التي يتصدرها النجم السابق تيري هنري برصيد 51 هدفا.