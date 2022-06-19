بين ماني ومحرز وصلاح.. الكاف يختار أفضل لاعب أفريقي في المغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) اليوم الأحد أنه سيقيم حفلا لإعلان أفضل لاعب أفريقي، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى في 21 يوليو/تموز المقبل في المغرب.

وسيعود حفل جوائز الكاف بعد توقف عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أقيمت النسخة السابقة في الغردقة بمصر، وفاز حينها السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب.

وقال الكاف إن اختيار الفائزين في حفل الجوائز سيكون عن طريق تصويت من قائدي ومدربي المنتخبات الأفريقية، إلى جانب بعض الصحفيين ومجموعة من خبراء وأساطير القارة.

وسيكون التقييم بناء على الأداء خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2021 وحتى يونيو/حزيران 2022، وسيقام الحفل على هامش بطولة كأس الأمم للسيدات التي ستقام في المغرب في يوليو/تموز المقبل.

ولم يعلن الكاف قائمة المرشحين، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون المنافسة على لقب أفضل لاعب بين المصري محمد صلاح الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وزميله ماني الفائز بلقب كأس الأمم مع السنغال والجزائري رياض محرز بطل الدوري مع مانشستر سيتي.

وستكون هناك جوائز أخرى مثل أفضل لاعبة وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب وأفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل هدف.