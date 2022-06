شاهد- بمشاركة نجوم "اللعبة الجميلة".. 22 هدفا بمباراة استعراضية بين فريقي رونالدينيو وكارلوس

استضاف ملعب نادي إنتر ميامي الأميركي -الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام- مباراة استعراضية بين فريقي النجمين البرازيليين السابقين رونالدينيو وروبرتو كارلوس، وقد شارك فيها عدد من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والمعتزلين.

وشارك الحساب الرسمي لإنتر ميامي على موقع إنستغرام اليوم الأحد، مقاطع فيديو وصورا من المباراة التي أقيمت على ملعبه وبحضور جماهيري كبير لمشاهدة نجوم كرة القدم العالميين، في مباراة بعنوان "اللعبة الجميلة" (The Beautiful Game).

وشهدت المباراة تسجيل 22 هدفا، حيث فاز فريق كارلوس على فريق رونالدينيو بنتيجة 12-10.

وشارك في المباراة الاستعراضية العديد من النجوم، مثل بول بوغبا، ورايان بابل، ولوغانو، وفينيسيوس جونيور، حيث كانوا ضمن فريق رونالدينيو، أما فريق كارلوس فضم لويس ناني، وراداميل فالكاو، وأرتورو فيدال، وغيرهم من النجوم الحاليين والسابقين الذين شاركوا في كلا الفريقين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر تلقي رونالدينيو تحية خاصة وكبيرة من الجمهور الحاضر في المدرجات، حيث يحظى "الساحر" البرازيلي بشعبية واسعة وحب الجماهير حول العالم.

😮 13 first half goals

🤯 22 goals in total

🔥 Legends everywhere

🇧🇷 Vinicius Jr assisted by R10

Brazilian icons Ronaldinho and Roberto Carlos hosted an all-star exhibition match last night and safe to say the crowd in attendance got their money's worth… 😍 pic.twitter.com/lz0UvHS2tU

— SPORTbible (@sportbible) June 19, 2022