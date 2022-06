شاهد.. السعودية تتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما بالفوز على أوزبكستان

توج المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما عقب فوزه على منتخب أوزبكستان 2-صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "ميلي" في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله أحمد الغامدي في الدقيقة 48، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها المنتخب السعودي اللقب، علما بأن منتخب أوزبكستان حصد اللقب في نسخة البطولة التي أقيمت عام 2018.

🎯 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲. 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁. Today's poetry in motion is brought to you by 🇸🇦 Ahmed Al Ghamdi!#AFCU23 | #UZBvKSA pic.twitter.com/EkAqr78YuL — #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022

وتأهل المنتخب السعودي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، ثم تغلب على منتخب فيتنام 2-صفر في دور الثمانية، وفاز على المنتخب الأسترالي بالنتيجة نفسها في الدور قبل النهائي.

Pure. Joy! 😍 The moment that will forever be etched in Saudi Arabia’s history! 🙌#AFCU23 pic.twitter.com/a0KYS76Q60 — #AFCU23 (@afcasiancup) June 19, 2022

في حين تأهل منتخب أوزبكستان لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى، ثم تغلب على منتخب العراق 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، ثم فاز على المنتخب الياباني 2-صفر في الدور قبل النهائي.