كرة قدم

شاهد.. السعودية تتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما بالفوز على أوزبكستان

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المنتخب السعودي توج باللقب للمرة الأولى (مواقع التواصل)
19/6/2022-|آخر تحديث: 19/6/202207:32 PM (مكة المكرمة)

توج المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما عقب فوزه على منتخب أوزبكستان 2-صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "ميلي" في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله أحمد الغامدي في الدقيقة 48، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها المنتخب السعودي اللقب، علما بأن منتخب أوزبكستان حصد اللقب في نسخة البطولة التي أقيمت عام 2018.

وتأهل المنتخب السعودي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة في دور المجموعات، ثم تغلب على منتخب فيتنام 2-صفر في دور الثمانية، وفاز على المنتخب الأسترالي بالنتيجة نفسها في الدور قبل النهائي.

في حين تأهل منتخب أوزبكستان لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى، ثم تغلب على منتخب العراق 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، ثم فاز على المنتخب الياباني 2-صفر في الدور قبل النهائي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية