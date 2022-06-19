الزمالك يتعادل مع الأهلي ويحتفظ بصدارة الدوري المصري

احتفظ الزمالك حامل اللقب بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد التعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في مباراة القمة اليوم الأحد.

وتقدّم محمد شريف بهدف للأهلي في الدقيقة 12، وأدرك أشرف بنشرقي التعادل للزمالك بضربة رأس في الدقيقة 68، عقب تمريرة من البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي أضاف هدفا بعد 8 دقائق.

لكن في الدقيقة 80 تعادل البديل صلاح محسن للأهلي الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المؤقت سامي قمصان، بعد رحيل المدرب صاحب الألقاب العديدة بيتسو موسيماني.

وكاد إمام عاشور أن ينتزع للزمالك الفوز في مباراة أقيمت أمام عدد محدود من المشجعين، في ظل السماح بحضور 5 آلاف شخص فقط، لكنه سدد في العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد الزمالك 45 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي خاض 18 مباراة ويحتل المركز الثالث. ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة.

وفرض الأهلي سيطرته التامة في بداية المباراة، واستحق التقدم بهدف عندما استغل شريف خطأ دفاعيا من محمد عبد الغني مدافع الزمالك في تشتيت الكرة، وسدد من مدى قريب كرة ساقطة داخل المرمى.

وأهدر شريف فرصة إضافة الهدف الثاني بعد ارتباك داخل منطقة الزمالك عقب ركلة ركنية في الدقيقة 20.

لكن أداء الزمالك تحسّن بعد الاستراحة، وأهدر فرصة في بداية الشوط، وظهرت خطورة هجومية بمشاركة شيكابالا.

واستحوذ شيكابالا على الكرة في الجانب الأيمن وأرسل كرة متقنة حوّلها بنشرقي بضربة رأس من مدى قريب داخل المرمى.

وهزّ شيكابالا الشباك بنفسه بعدها بقليل، بعد خطأ مشترك بين الحارس محمد الشناوي وعلي معلول في التعامل مع كرة عرضية.

وانتزع البديل محسن التعادل للأهلي بعد كرة عرضية أرسلها البديل الآخر طاهر محمد طاهر.

وتراجع أداء الفريقين في الدقائق الأخيرة وسط عدد كبير من التمريرات السيئة، لكن عاشور وجد نفسه في موقف خطير في الجانب الأيسر، ومهّد الكرة لنفسه ثم سدد في العارضة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الغريمين انتهت بفوز الأهلي 5-3 في استاد القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.