شبهه بالأسطورة محمد علي.. وكيل أوزيل يكشف كيف أثر انتقاد اللاعب اضطهاد مسلمي الإيغور على علاقته بأرسنال

كشف وكيل أعمال النجم الألماني مسعود أوزيل بعض التفاصيل المتعلقة بوضع اللاعب عندما كان في نادي أرسنال الإنجليزي، والمرتبطة تحديدا بآرائه السياسية التي جعلت منه "علامة تجارية" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حد تعبيره.

وانتقد وكيل أوزيل الدكتور إركوت سوغوت في حوار مطول مع صحيفة "ديلي تلغراف" (The Daily Telegraph) البريطانية نشرته أول أمس الجمعة الطريقة التي تعامل بها أرسنال مع الألماني في آخر سنواته مع النادي الإنجليزي، مؤكدا أن موكله "لا يندم على أي شيء" بشأن مسيرته الكروية في شمال لندن.

وقال سوغوت عن النجم ذي الأصول التركية "هو اسم كبير خارج الملعب، شيء ما ينساه الناس مع أوزيل هو أنه كبير في الجانب التجاري، وليس فقط كرة القدم، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين الاستثنائيين الذين أصبحوا علامات تجارية".

وأضاف "كان مسعود وجه أرسنال من حيث مبيعات القمصان، فإذا حصل شخص مثله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من كرة القدم فقد حصل على 350 ألف جنيه إسترليني لأن مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني الإضافي كان مقابل حقوقه التجارية، إنه فرق كبير، وهذا ما أحاول شرحه للناس".

وتابع سوغوت "الكثير من اللاعبين في البريميرليغ هم لاعبون جيدون للغاية، أفضل من أوزيل الآن، يلعبون كرة قدم جيدة لكنهم ليسوا علامات تجارية، الناس لا يهتمون بهم كثيرا، لا أحد يريد أن يعرف عنهم حقا".

وفي ما يتعلق بتميز أوزيل (33 عاما) عن لاعبين آخرين من وجهة نظره قال "مسعود له رأي، هو شخص مستقطب، لديه كارهون وعشاق، وهذا ما تريده العلامات التجارية".

وتحدث عن الآراء السياسية للاعب فنربخشة التركي حاليا بانتقاده خلال فترة وجوده في أرسنال ما تمارسه الحكومة الصينية تجاه مسلمي الإيغور، في الوقت الذي نأى فيه النادي الإنجليزي عن التعليق على تصريحات لاعبه ورفض الانجرار إلى الأمور السياسية، وفق وصفه.

واستطرد سوغوت "أوزيل بطل لأنه صريح، لأنه يقول أشياء لا يقولها الآخرون، شكرا لك يا مسعود على وجود صوت للمحتاجين، أنت محمد علي كرة القدم".

وفي حديثه عن كيفية تعامل أرسنال مع آراء أوزيل، قال سوغوت "أود أن أقول إنها كانت جديدة على الجميع، وللنادي أيضا، كان ناديا محايدا دائما في ما يتعلق بالأمور السياسية لكنه لم يعد محايدا بعد الآن، أليس كذلك؟ لقد تخلى عن الحيادية".

وأضاف "الآن (أرسنال) صريح بشأن قضايا في العالم، والتي عندما كان مسعود معه قال: لا نريد مناقشة أشياء من هذا القبيل، لكن أعتقد أنه كان تطورا بالنسبة للنادي أن الأمور تتغير وعليه التكيف أيضا، فلا يمكنه فقط البقاء على الحياد في مواقف معينة، الآن تحدث عن أوكرانيا وأصبح يتخذ موقفا واضحا كنادٍ".

وردا على سؤال عما إذا كان أوزيل يندم على أي شيء من مسيرته في أرسنال، أوضح سوغوت "لا، إطلاقا، لقد أحب وقته في الفريق لكنه لم ينته كما تمنى كلاعب".

