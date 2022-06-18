"هو راشفورد فاضي".. نجم مانشستر يونايتد يوكل 10 محامين لمقاضاة طالب مصري

أقدم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد على مقاضاة الطالب المصري سيد سلامة من إحدى قرى محافظة الشرقية، وذلك بسبب الإساءة له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما جاء في أوراق القضية، فإن راشفورد أوكل فريقا كاملا من المحامين المصريين بلغ عددهم 10 من أجل الترافع عنه في تلك القضية التي أجلت إلى جلسة يوم 7 يوليو/تموز القادم بالمحكمة الاقتصادية في المنصورة.

وبحسب القضية، فإن راشفورد يتهم الطالب بالتنمر والتشهير والعنصرية، إلى جانب التهديد والترويع، مطالبا بتعويض مادي عن تلك الأضرار التي تسبب فيها الطالب المصري.

وقال محامي الطالب في تصريحات متلفزة أمس الجمعة إنه فوجئ عند إخباره بقيام راشفورد برفع قضية ضد موكله، مشيرا إلى طبيعة عمله التي تمنع حتما من متابعة تلك الأمور.

وأوضح أنه لا يوجد أي دليل مادي ضد الطالب المصري، وأن الجلسة قد أُجلت من أجل استكمال المرافعات التي استغرقت ما يقارب ساعة خلال الجلسة الماضية أول أمس الخميس.

وتناول المشجعون الخبر بسخرية كبيرة عبر منصات التواصل، مشيرين إلى ضرورة التركيز في التعليقات المكتوبة على لاعبيهم عقب كل مباراة، ومؤكدين على دعمهم في كل الأحوال تجنبا لتكرار مثل هذه القضايا.

وتطرق آخرون إلى صحة خطوة ما أقدم عليه النجم الإنجليزي، مؤكدين في الوقت نفسه على أن عددا كبيرا من مشجعي الكرة يسيئون استخدام منصات التواصل في الوقت الحالي.

صدق او لا تصدق

راشفورد يقاضي شاب مصري 🤣🤣 https://t.co/a6YR9pnjlj — باتيستا (@en__97) June 18, 2022

"راشفورد باعت 10 محاميين..ده أعلن الحرب" إبراهيم فايق يفجر مفاجأة 🔥😮 عن مقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب الإساءة عبر مواقع التواصل #جمهور_التالتة pic.twitter.com/6oDTA8X6wg — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2022

راشفورد رافع قضية علشان شاب من عندنا من الشرقية أساء ليه على فيس بوك وجايب ليه ١٠ محامين ( ده في لعيبة عندنا لو فكرت تشتكي هتكمل باقي عمرها في المحاكم) — Ahmed Abd Elbaset – أحمد عبدالباسط (@ahmed7baset) June 17, 2022

ان راشفورد لاعب مانشيستر يرفع قضية على واحد من ابو حماد الشرقية عشان شتمه عالنت محتاجلي اسبوعين تلاتة عشان استوعب ان دي حاجة حقيقية واني عايش ف عالم حقيقي — hozifah.. (@Hozifah8) June 18, 2022

رغم إن راشفورد دا مكبر الحوار شويتين😂

بس بجد أكتر من 70% من المصريين بيخوضوا في أعراض ناس كتير بسبب وبدون سبب وأكترهم لعيبة الكورة، فالناس تخاف بقى وكل واحد هيفكر 100 مرة قبل ما يشتم حد وفعلا زي ما بيقولوا اللي يخاف ميختشيشّ — Rafat (@_mohamed5rafat) June 17, 2022

هو حوار راشفورد دا طاع بجد !! حقيقى مش عارف الواد الى فعلاج طبيعى دا عامل اى فحياته عشان يحصل معاه كدا — Mohamed Osama (قسقس) (@Mohamed26089246) June 17, 2022