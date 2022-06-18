من هالاند إلى تشواميني ونونيز.. أبرز الصفقات الصيفية بالدوريات الخمسة الكبرى

تتسابق الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى إلى عقد أفضل الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي شهدت العديد من النجاحات والإخفاقات والصراعات، سواء على مستوى الصفقات الجديدة أو تمديد عقود النجوم البارزين.

ولم تغب الإثارة عن هذا الميركاتو الذي يتوقع أن يشهد العديد من الصفقات الكبيرة والمفاجآت المدوية.

وميّزت هذا الصيف المعارك الضارية التي تخوضها بعض الفرق الكبرى إما لضم لاعب أو الاحتفاظ به وتمديد عقده، وأبرز المعارك كان بطلها النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ظفر به فريقه باريس سان جيرمان بتجديد عقده -الذي انتهى بنهاية الموسم- حتى عام 2025، ليغلق بذلك الطريق أمام المحاولات المستميتة من ريال مدريد لضمه للملكي.

وتدور حاليا معارك مشابهة؛ أبرزها الصراع بين ليفربول وبايرن ميونخ حول مهاجم الريدز ساديو ماني، الذي أعلن نيته الرحيل عن أنفيلد قبل عام من نهاية عقده، والصراع بين ليفاندوفسكي وناديه بايرن ميونخ، إذ يصر هداف الدوري الألماني على الرحيل، في ظل تقارير تقربه من برشلونة الإسباني.

وفي ما يلي أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية الأوروبية بالدوريات الخمسة الكبرى في الميركاتو الصيفي الحالي:

1- الدوري الإسباني

ريال مدريد:

تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وتعاقد مع النجم الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو الفرنسي، في صفقة كبيرة مقابل 80 مليون يورو و20 مليونا إضافات ومتغيرات، ليحتل المركز الرابع في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ ريال مدريد.

ويعد تشواميني أيضا أغلى لاعب خط وسط في تاريخ "الميرينغي"، متقدما على مواطنه زين الدين زيدان الذي انتقل عام 2001 من يوفنتوس مقابل 73.5 مليون يورو.

أعلن ريال مدريد رحيل 3 لاعبين في صفقة انتقال حر، هم: غاريث بيل، وإيسكو، ومارسيلو.

برشلونة:

لم يعقد صفقات حتى الآن نظرا لمروره بأزمة مالية خانقة، وفي المقابل حوّل إعارته لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى أستون فيلا إلى بيعه مقابل 20 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد"

ضم صامويل لينو من جيل فيسينتي، ورحل عن صفوفه هيكتور هيريرا ولويس سواريز في صفقة انتقال حر.

2- الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر سيتي:

ظفر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بتوقيع عقد مدته 5 أعوام مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند (21 عاما) هداف بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقيمته 63 مليون دولار.

ورحل عن سيتي قائده فيرناندينيو في صفقة انتقال حر.

ليفربول:

عقد ليفربول صفقتين: الأولى ضم فابيو كارفاليو لاعب فولهام، والثانية ضم النجم الأوروغواياني الواعد داروين نونيز (22 عاما) مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، بعقد طويل حتى 2026، في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 75 مليون يورو (78.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى 20 مليون يورو رسوما إضافية.

مهاجم فريقنا الجديد لديه ما يقوله لكم يا ريدز 😁 pic.twitter.com/abhXNJvCsf — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 16, 2022

توتنهام:

ضم المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش، من فريق إنتر ميلان في صفقة مجانية. وفي المقابل، أعلن توتنهام رحيل 12 لاعبا في أكبر عملية إحلال وتجديد للفريق المشارك بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

3- الدوري الإيطالي:

يوفنتوس:

وقع عقدا مع المهاجم الإيطالي الدولي فيديريكو كييزا، مقابل 40 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين متغيرات، بعد عامين من استعارته من فريق فيورنتينا الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو.

ورحل عن يوفنتوس -الذي فشل للعام الثاني على التوالي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي- 3 لاعبين في صفقات حرة، هم: جيورجيو كيليني وباولو ديبالا ودوغلاس كوستا.

إنتر ميلان:

ضم المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا من لاتسيو الإيطالي، وفي المقابل رحل عن صفوفه 5 لاعبين.

4- الدوري الألماني:

بايرن ميونخ:

ضم بايرن النجم المغربي نصير مزراوي لمدة 4 مواسم قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر، ومن النادي نفسه ضم أيضا ريان جرافينبيرش.

ورحل عن صفوف بطل الدوري الألماني نيكلاس زوله الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند، إضافة إلى نيكولاس كون وكورينتين توليسو.

بوروسيا دورتموند:

عقد 7 صفقات حتى الآن، أبرزها ضم نيكلاس زوله نجم بايرن ميونخ.

وفي المقابل رحل عن دورتموند 8 لاعبين أبرزهم هالاند إلى مانشستر سيتي.

5- الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان: