من منا لم يسمع عن طقوس معينة تتفاءل بها بعض جماهير كرة القدم قبل المباريات أو خلالها والتي يعتقدون أن لها تأثيرا على نتائج فرقهم المفضلة، ولذلك من غير الغريب أن يكون للاعبين أو رؤساء النوادي معتقدات مماثلة أيضا.

في تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda)، رصد لأبرز الطقوس التي يؤمن بعض من أشهر لاعبي وفرق كرة القدم أنها قد تجلب لهم الحظ.

أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع اسم كريستيانو رونالدو هو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وأحد أعظم اللاعبين في كل العصور. وخلال السنوات التي قضاها كرياضي محترف، حرص رونالدو على بعض التصرفات، مثل أن يكون أول لاعب ينزل من الطائرة أثناء السفر، ويدوس على عشب الملعب بقدمه اليمنى أولا، ويقف بالوضعية ذاتها في كل مرة ينفذ ركلة حرة.

كتب يوهان كرويف اسمه في تاريخ كرة القدم وأصبح أحد اللاعبين المشهورين في كرة القدم الهولندية، نظرا لامتلاكه مهارات نادرة لا يمكن لأي لاعب كرة قدم آخر إتقانها. وبقدر ما كان لاعب كرة قدم رائعا، فإنه كان يعتمد على سلسلة من الطقوس قبل المباراة لم ينس ممارستها يومًا. قبل وقت قصير من انطلاق أي مباراة، كان يصفع الحارس غيرت بالس في بطنه ثم يمضغ علكة ويرميها في نصف ملعب الفريق المنافس.

تأهّل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم بفضل مهارة وموهبة لاعبين مثل زين الدين زيدان ومارسيل ديساييه وديدييه ديشان وإيمانويل بيتي وتييري هنري، إلا أن بعض اللاعبين في المنتخب الفرنسي كان لهم بعض الطقوس الغربية.

كان المدافع لوران بلان قبل المباراة يُقبّل رأس الحارس فابيان بارتيز الأصلع. ثم بعد ذلك، أصبح كل اللاعبين من البدلاء إلى المدربين يعمدون لتقبيل رأس بارتيز الأصلع.

ومن الخرافات الأخرى غير العادية لهذا الفريق أنهم كانوا يستمعون إلى أغنية غلوريا جاينور "أنا سأعيش" في غرفة خلع الملابس قبل كل مباراة. كما كانوا يتبعون ترتيبا للجلوس في الحافلة، حيث كان لكل عضو مقعد محدد لا يغيّره.

عندما انتقل فريق ديربي كاونتي إلى ملعبه الجديد، ملعب البيسبول في 1895، وهو الملعب الذي سيكون موطنه لمدة أكثر من 100 سنة كان عليهم طرد مجموعة من الغجر الذين كانوا يقيمون في الموقع.

ويُزعم أن الغجر الغاضبين من طردهم، لعنوا الفريق قائلين إن الفائزين بالدوري الممتاز مرتين لن يفوزوا أبدًا بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة أخرى. وبينما كان يُعتقد أن اللعنة من محض الخيال، عاشت وتغلغلت في أذهان الجماهير.

وصل الفريق إلى النهائي في 1898 و1899 و1904 وخسروا البطولات الثلاث، كما خسروا نصف النهائي 3 مرات. وبدا كأنها لعنة حقيقية تلاحقهم حيث لم يصل نادي ديربي كاونتي إلى أي نهائي لمدة 40 عاما أخرى.

وبعد 40 عامًا، وصل نادي ديربي كاونتي في عام 1946 إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونجح الفريق في الفوز بالكأس في الوقت الإضافي.

Classic Calcio Photo – Romeo Anconetani, president of Pisa from 1978-1994, used to throw salt on the pitch prior to matches for good luck. His Pisa played in Serie A six times during his tenure, and after he left they haven't been back since. Pisa's stadium is now named after him pic.twitter.com/y8k2SOcQRV

كان الرئيس السابق لنادي بيزا الإيطالي، روميو أنكونيتاني، يلقي بالملح على أرض الملعب لاعتقاده بأن ذلك سيساعد فريقه على الفوز. وكلما كانت المباراة أكثر أهمية، زاد كمية الملح في الملعب.

لم يكن روميو أنكونيتاني مختلفًا وكان يتصرف تمامًا مثل الإيطاليين الآخرين الذين اعتقدوا أنه حتى الرهان ضد فريقهم من شأنه أن يزيد من فرص فوزه. مع ذلك، ربما تجاوز رئيس نادي بيزا الإيطالي كل الحدود. وخلال مباراة حاسمة ضد نادي تشيزينا، نزل المدير السابق إلى الملعب وشرع في صب 26 كيلوغرامًا من الملح في كل زاوية من زوايا ملعب غاريبالدي.

لم يستطع الأسطورة البرازيلية الهروب من براثن الخرافات. ففي مرحلة سيئة من مسيرة بيليه، أرجع المهاجم تراجع أدائه إلى القميص الذي منحه لمشجع بعد المباراة. وعلى إثرها، قام بيليه بإرسال أحد أصدقائه في مهمة للبحث عن القميص.

لحسن الحظ، تمكن صديقه من العثور القميص وإعادته إلى بيليه، الذي عاد إلى الملعب بعد فترة وجيزة. ولكن صديقه أخفى عنه حقيقة فشله في العثور على القميص الأصلي، وبدلاً من ذلك أحضر لبيليه القميص الذي ارتداه في المباراة السابقة.

I enjoyed this and thought to share it. The clip came with this note : Sobering reminder to all the kids out there who think Messi is the best player the world has ever seen….Pele in full flow in an era when the ball was actually heavier. 🤗 pic.twitter.com/16cRELP9o2

— Sunday Dare (@SundayDareSD) September 18, 2020