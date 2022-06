شاهد- من أنفيلد إلى ملعب ترابي موحل.. ساديو ماني يلعب مباراة احتفالية بقريته مع مثله الأعلى الحاج ضيوف

شارك النجم السنغالي ساديو ماني في مباراة كرة قدم احتفالية بقريته "بامبالي" في السنغال، بمشاركة أصدقائه من نجوم السنغال السابقين والحاليين ومنهم الحاج ضيوف، بابيس سيسي، مباي دياني.

ونشر ماني، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو من مشاركته في المباراة التي كانت على ملعب ترابي أغرقته الأمطار فأصبح موحلا، معلقا عليها "العودة إلى الأساس بمباراة احتفالية على ملعب بامبالي حيث بدأ كل شيء".

ووجه نجم ليفربول الإنجليزي الشكر لكل النجوم الذين شاركوه في المباراة الاحتفالية في مسقط رأسه، وخص بالذكر نجمه المفضل وقدوته الحاج ضيوف.

وتداول صحفيون رياضيون وناشطون أفارقة فيديو مشاركة ماني في المباراة بشكل واسع على مواقع التواصل، وأشادوا بالتواضع الكبير والبساطة التي يظهرها النجم السنغالي كل مرة يعود فيها إلى بلاده.

ونشرت الصحفية الغانية "جولييت بوها" الفيديو على حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت عليه "لا شيء لتراه هنا. فقط ساديو ماني يلعب كرة القدم تحت المطر مع شعبه في بامبالي".

Nothing to see here. Just Sadio Mane playing football in the rain with his people in bambaly. ❤️🇸🇳 pic.twitter.com/TzWkHQnyKR

أما الصحفية الرياضية أوشر كوموجيشا، فقالت "عاد ماني إلى أرض الملعب حيث بدأ كل شيء بالنسبة له في قريته بامبالي في السنغال لخوض مباراة محلية. ومعه مثله الأعلى ضيوف".

ونشر أحد المغردين صورة لهذا المهاجم السنغالي أثناء مشاركته في المباراة المحلية، معلقا عليها "ماني في بامبالي بقريته الأصلية. إنه بسيط" وكتب آخر "حتى في هطول الأمطار الغزيرة، تم تصوير ساديو وهو يلعب مع السكان المحليين ونجوم آخرين في مباراة احتفالية في السنغال. يا له من رجل".

Sadio Mane returned to the pitch where it all began for him in his village Bambaly in Senegal to play a local match yesterday. 👌🏾🙌🏾

With him is his idol El Hadji Diouf, Papiss Demba Cisse, Mbaye Diagne and Désiré Segbe of Benin. pic.twitter.com/f6jjjrnU3B

