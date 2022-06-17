يقام في 3 دول لأول مرة.. الفيفا يكشف عن المدن الـ16 المستضيفة لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن 16 مدينة تم اختيارها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال الفيفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنه تم تحقيق إنجاز مهم في الطريق المؤدي لكأس العالم 2026، باختيار المدن التي من المقرر أن تستضيف مباريات النسخة الأولى من البطولة التي تضم 48 منتخبا.

وأوضح أن الإعلان جاء في أعقاب عملية تقديم العطاءات الأكثر شفافية وشمولية في تاريخ كرة القدم، إذ تم اتخاذ قرار الفيفا بما يخدم المصالح الفضلى للعبة، مع مراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في مونديال 2026.

وهنأ الفيفا المدن المستضيفة على لسان رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، الذي قال "نتطلع إلى العمل معها لتحقيق كأس عالم غير مسبوق يغير قواعد اللعبة، في الوقت الذي نسعى فيه لجعل كرة القدم عالمية حقًا".

Your #FIFAWorldCup 2026 Host Cities: 🇺🇸Atlanta

🇺🇸Boston

🇺🇸Dallas

🇲🇽Guadalajara

🇺🇸Houston

🇺🇸Kansas City

🇺🇸Los Angeles

🇲🇽Mexico City

🇺🇸Miami

🇲🇽Monterrey

🇺🇸New York / New Jersey

🇺🇸Philadelphia

🇺🇸San Francisco Bay Area

🇺🇸Seattle

🇨🇦Toronto

🇨🇦Vancouver — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم -على موقع تويتر- مقطع فيديو يستعرض المدن والملاعب الـ16 التي سوف تستضيف مونديال 2026، حيث اختيرت تورنتو وفانكوفر من كندا، وغوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري من المكسيك.

وكانت الحصة الأكبر للمدن المستضيفة من نصيب الولايات المتحدة، باختيار أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهوستن، وكنساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك/ نيوجيرسي، وفيلاديلفيا، وسياتل، وسان فرانسيكسكو.