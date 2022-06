يقام في 3 دول لأول مرة.. الفيفا يكشف عن المدن الـ16 المستضيفة لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن 16 مدينة تم اختيارها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال الفيفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنه تم تحقيق إنجاز مهم في الطريق المؤدي لكأس العالم 2026، باختيار المدن التي من المقرر أن تستضيف مباريات النسخة الأولى من البطولة التي تضم 48 منتخبا.

Here we go! 🙌

Ready to find out the #FIFAWorldCup 2026 Host Cities? Join us LIVE on FIFA+#HostCity2026 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 @CanadaSoccerEN | @miseleccionmx | @ussoccer

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022