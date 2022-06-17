السد القطري يتعاقد مع مساعد بيب غوارديولا

أعلن نادي السد -بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم- اليوم الجمعة تعيين المدرب الإسباني خوان مانويل ليو خلفا لمواطنه خابي غراسيا.

وكان ليو (56 عاما) مساعدا لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا منذ 2020 خلفا لميكل أرتيتا الذي انتقل حينها لقيادة أرسنال.

وسبق لليو تدريب أندية إسبانية أبرزها ريال سوسيداد في 2008-2009 وألميريا، كما قاد فيسيل كوبي الياباني وقينغداو هوانغهاي الصيني قبل أن يساعد غوارديولا في التتويج بلقبين متتاليين بالدوري الإنجليزي الممتاز من 2020 إلى 2022.

رسمياً : خوان مانويل ليلو مدرباً للزعيم بداية من الموسم المقبل 2022/23 ، وسيصل إلى #قطر يوم الأحد القادم على ان يتم تقديمه لاحقاً في مؤتمر صحفي.#السد#دائما_مع_السد pic.twitter.com/KiyeWbr3R6 — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 17, 2022

ولم يوضح السد مدة التعاقد، لكنه قال إن ليو سيصل إلى قطر بعد غد الأحد ثم يقدمه أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

وقال ليو في بيان نشره موقع سيتي "فترتي في سيتي من أكثر الفترات التي استمتعت بها طيلة مسيرتي والعمل مع بيب وبقية الطاقم كان ممتعا، وأتمنى أن أكون قد لعبت دورا صغيرا في النجاحات التي حققناها".

وتولى غراسيا تدريب السد العام الماضي خلفا لتشافي هرنانديز الذي رحل لتدريب برشلونة، وقاد غراسيا السد لتحقيق لقب الدوري دون هزيمة وبفارق 15 نقطة عن الدحيل وفسخ عقده بالتراضي عائدا لإسبانيا لأسباب شخصية.

وقال غراسيا مدرب واتفورد وفالنسيا السابق في بيان "تدريب السد في عام كأس العالم في قطر كان تحديا وتجربة ثرية للغاية على المستوى الاحترافي، حقبة لن أنساها، وأتمنى كل التوفيق للنادي في المستقبل".